Slatke kiflice s kremastim filom koje ostaju mekane i narednog dana

Slatke kiflice s kremastim filom odličan su izbor kada želite domaće pecivo koje je mekano, sočno i mirisno, a posebnu teksturu daje im preliv koji se dodaje odmah nakon pečenja.

Dok su kiflice još vruće, tijesto upija preliv od slatke pavlake, bijele čokolade i maslaca, zbog čega ostaje nježno i mekano i nakon što se potpuno ohladi.

Preliv koji kiflicama daje posebnu sočnost

Za preliv je potrebno 200 mililitara slatke pavlake, 100 grama bijele čokolade i 20 grama maslaca.

Sastojke treba zagrijavati na laganoj vatri uz stalno miješanje, sve dok se čokolada potpuno ne otopi i smjesa ne postane glatka. Važno je da preliv ne proključa.

Najbolje ga je pripremiti pred kraj pečenja, jer se slatke kiflice prelijevaju odmah nakon vađenja iz rerne. Na taj način tijesto upija dio preliva, dok na površini ostaje tanak kremasti sloj.

Kako pripremiti tijesto

Za tijesto je potrebno 800 grama brašna, pola kašičice soli, 30 grama svježeg ili 10 grama suhog kvasca, tri kašike šećera, 200 mililitara toplog mlijeka, jedno jaje, 50 mililitara ulja, još oko 20 mililitara ulja za miješenje, 250 mililitara mlake vode, krem za punjenje i 50 grama maslaca za premazivanje.

Kvasac se najprije razmuti u toplom mlijeku sa kašikom šećera i ostavi desetak minuta da se aktivira.

U većoj posudi potom se sjedine brašno, so i ostatak šećera, a zatim se dodaju jaje, ulje, mlijeko s kvascem i mlaka voda.

Tijesto treba mijesiti približno deset minuta, uz povremeno premazivanje ruku uljem. Kada postane mekano, glatko i prestane se lijepiti za prste, potrebno ga je pokriti i ostaviti na toplom oko sat vremena, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Punjenje i pečenje

Nadošlo tijesto podijeli se na dva dijela. Svaki dio razvije se u oblik kruga, a zatim se isiječe na trouglove.

Na širi dio svakog komada stavlja se kašičica gustog krema, nakon čega se tijesto uvija prema vrhu. Kao punjenje može poslužiti gusti puding od vanilije, čokoladni ili drugi krem po želji.

Važno je da fil ne bude previše rijedak kako tokom pečenja ne bi iscurio.

Oblikovane kiflice premažu se otopljenim maslacem i peku na 190 stepeni približno 20 do 25 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

Čim izađu iz rerne, kiflice treba polako preliti pripremljenom smjesom od slatke pavlake i bijele čokolade.

Nakon toga dovoljno ih je ostaviti oko pola sata kako bi upile preliv. Tako pripremljene slatke kiflice ostaju mekane i sočne, a mogu zadržati svježinu i narednog dana ako se pokriju čistom kuhinjskom krpom.

Najukusnije su dok su još blago tople, uz kafu, čaj ili čašu mlijeka.