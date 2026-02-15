Recept za kiflice, domaće pecivo koje nestaje sa stola

Pamuk kiflice spadaju u najtraženija domaća peciva jer su izuzetno mekane iznutra, sa tankom, zlatnom koricom spolja. Odlično se uklapaju uz doručak, užinu ili popodnevnu kafu i čaj, a mogu se pripremati prazne ili punjene sirom, čokoladom ili džemom.

Od navedene količine dobija se približno 20 do 25 kiflica. Ukupno vrijeme pripreme je oko sat i po, dok je vrijeme pečenja oko 25 minuta na temperaturi od 200 stepeni. Recept je srednje zahtjevnosti i pogodan i za one koji već imaju osnovno iskustvo s dizanim tijestom.

Sastojci

Za tijesto:

1 kg glatkog brašna

700 ml toplog mlijeka

200 ml ulja

1 kocka svježeg kvasca

1 kašika šećera

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

Za premaz:

1 žumance

1 kašika mlijeka

susam po želji

Priprema

Kvasac prvo razmutite u manjoj količini toplog mlijeka i dodajte šećer, zatim ostavite desetak minuta da se aktivira i zapjeni. Nakon toga pomiješajte sve sastojke i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte i ostavite da raste oko 45 minuta.

Nadošlo tijesto razvaljajte, isijecite na trouglove i zarolajte u oblik kiflica. Ako želite, prije motanja možete dodati punjenje po izboru. Formirane kiflice složite u pleh i ostavite da odstoje još oko 30 minuta.

Prije pečenja premažite ih mješavinom žumanceta i mlijeka, te pospite susamom. Pecite na 200 stepeni približno 25 minuta, dok ne dobiju ravnomjernu zlatnu boju.

Slatka varijanta

Ako pravite slatku verziju, u tijesto dodajte još malo šećera, a nakon pečenja kiflice pospite šećerom u prahu.