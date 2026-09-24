Policija u Tuzli rasvijetlila više slučajeva krađa

Policijski službenici Policijske stanice Centar u Tuzli rasvijetlili su ukupno deset krivičnih djela krađe i teške krađe počinjenih u proteklom periodu na području grada Tuzla.

Nakon niza operativnih i kriminalističko-istražnih radnji policija je identifikovala osobe koje se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelima.

Pretresi i kriminalistička obrada obavljeni su nad B.Ž. rođenim 1986. godine, A.M. rođenim 1987. i Ć.E. rođenim 1995. godine.

Tokom aktivnosti pronađen je i oduzet veći broj predmeta za koje se sumnja da su ukradeni, a oni bi u narednom periodu trebali biti vraćeni vlasnicima.

Policijski službenici nastavit će, u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, aktivnosti na pronalasku i identifikaciji osoba koje su, prema dosadašnjim saznanjima, otkupljivale ukradene predmete.

Protiv osumnjičenih će, u skladu sa uputama postupajućeg kantonalnog tužioca, Tužilaštvu TK biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.