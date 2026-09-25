Odgođen duel Slobode i Podgorice u Mejdanu, ABA liga u problemima zbog spora sa sudijama

Jasmina Ibrahimović
Foto: RTV Slon

Utakmica prvog kola ABA 2 lige između Slobode Energoinvest i Podgorice, koja je trebala biti odigrana 30. septembra od 20 sati u Velikoj dvorani SKPC Mejdan, odgođena je odlukom rukovodstva regionalnog takmičenja.

Iz tuzlanskog kluba potvrdili su da susret neće biti odigran u planiranom terminu, a o novom datumu utakmice javnost će biti naknadno obaviještena.

Razlog za odgađanje krije se u problemima koji su zahvatili regionalnu ABA ligu uoči samog početka nove sezone. Utakmice prvog kola prolongirane su zbog spora između rukovodstva lige i sudija, koje su odbile suditi dok se ne postigne dogovor o njihovim zahtjevima.

Spor sudija i rukovodstva ABA lige

Problemi su već pogodili i druge klubove. Sarajevska Bosna trebala je gostovati u Zadru, a ekipa je već krenula na put kada je stigla informacija da se utakmica neće odigrati.

Prema pisanju regionalnih medija, sudije su pred početak sezone zatražile bolje finansijske i radne uslove. Navodi se da 63 arbitra traže honorar od 1.200 eura po utakmici regularnog dijela sezone, dok bi za susrete finalne serije naknada iznosila 2.000 eura.

Među zahtjevima su i sezonski bonus od 5.000 eura, zdravstveno osiguranje te naknada u slučaju povrede.

Rukovodstvo regionalnog takmičenja odgovorilo je raspisivanjem konkursa za angažovanje novih sudija.

Za sada nije poznato kada će odgođene utakmice prvog kola biti odigrane, pa će i Sloboda Energoinvest morati sačekati novi termin susreta protiv Podgorice u Mejdanu.

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