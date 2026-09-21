Sloboda nakon produžetka poražena od Bosne

Sloboda je doživjela svoj prvi poraz u pripremnom periodu, nakon što je sarajevska Bosna u Zetri slavila poslije produžetka rezultatom 87:83.

Tuzlanski tim prethodno je ostvario četiri pobjede u isto toliko pripremnih utakmica, ali je niz prekinut protiv ekipe koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u EuroCupu.

Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednik je odlučen tek nakon dodatnih pet minuta igre.

U redovima Bosne najefikasniji je bio Popović sa 23 poena, dok je Domask dodao 17.

Slobodu su predvodili Čampara i Williams sa po 12 poena. Gobović je postigao 11, dok su Polutak i Volf utakmicu završili sa po 10 poena.

Za ekipu trenera Trbića bila je ovo još jedna provjera u sklopu priprema za početak nove sezone.