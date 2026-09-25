Nova izborna tehnologija pred Opće izbore: CIK testira uređaje, skenere i QR kodove

Nova izborna tehnologija koja će se koristiti na Općim izborima 2026. godine prolazi kroz završne faze pripreme, a trenutno se paralelno testiraju i konfigurišu uređaji, kontrolišu glasački listići i provjeravaju QR kodovi, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Iz CIK-a BiH navode da se aktivnosti provode zajedno s dobavljačem izborne tehnologije te da je u toku više procesa potrebnih kako bi sistem bio spreman za izbore zakazane za 4. oktobar.

Osim testiranja i konfiguracije uređaja, provode se štampanje i kontrola glasačkih listića, provjera QR kodova, kao i obuka članova biračkih odbora, operatera i tehničara koji će pružati podršku na terenu.

CIK je još početkom augusta saopćio da je u BiH stigao prvi kontingent opreme za nove izborne tehnologije te da nakon isporuke slijede konfiguracija i tehnička testiranja uređaja. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Na Općim izborima ove godine predviđena je upotreba specifičnih izbornih tehnologija, među kojima su biometrijska identifikacija i autentifikacija birača te skeniranje glasačkih listića. CIK je za članove biračkih odbora i druge učesnike izbornog procesa objavio posebna uputstva za rad s novom opremom.

Pravilnikom o provođenju Općih izbora uređeni su način pripreme i korištenja opreme, instaliranje sistema, obrada podataka i obaveze učesnika u izbornom procesu.

Iz CIK-a navode da je realizacija projekta zahtjevna zbog obima posla, kratkih rokova i uvođenja tehnologije koja se prvi put u ovom obimu primjenjuje u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.

Prema njihovim navodima, uprkos poteškoćama koje su pratile postupak javne nabavke, aktivnosti se trenutno odvijaju prema planiranoj dinamici, a u njih su uključeni zaposlenici CIK-a, lokalne izborne komisije, dobavljači i partneri na projektu.

CIK navodi i da podršku u pripremama pružaju Misija OSCE-a u BiH i nevladine organizacije, prvenstveno kroz obuke i jačanje kapaciteta izborne administracije.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra 2026. godine, a do tada će se nastaviti testiranje opreme, obuke i druge aktivnosti vezane za primjenu nove izborne tehnologije.