Žene čine 42 posto kandidata, ali predvode tek svaku šestu izbornu listu

Žene na Općim izborima 2026. čine 42,2 posto svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5 posto, pokazuju podaci predstavljeni povodom početka kampanje „Izvan fokusa“.

Od ukupno 7.006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2.958 su žene. U odnosu na Opće izbore 2022. godine, udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1 procentni poen.

Upravo razlika između broja žena na kandidatskim listama i njihovog prisustva na vodećim pozicijama jedno je od pitanja koje otvara kampanja „Izvan fokusa“, pokrenuta u Bosni i Hercegovini s ciljem razgovora o vidljivosti žena u političkom i javnom prostoru.

Zakonska kvota ne znači i vodeće mjesto na listi

Izborni zakon BiH propisuje da manje zastupljeni spol mora činiti najmanje 40 posto kandidata na listi. Zakonom je propisan i raspored kandidata manje zastupljenog spola na određenim pozicijama na kandidatskim listama.

Podaci sa Općih izbora 2026. pokazuju, međutim, da žene znatno rjeđe zauzimaju prvo mjesto na listama. Kampanja zato pažnju usmjerava i na prostor koji kandidatkinje dobijaju tokom kampanje, način na koji se predstavljaju javnosti i kriterije prema kojima se procjenjuju njihov rad, iskustvo i politički programi.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić ukazala je da formalna zastupljenost i prisustvo u medijima sami po sebi ne znače ravnopravan položaj.

Prema njenim riječima, važno je i koje se teme stavljaju u prvi plan kada se govori o kandidatkinjama te da li se njihove kompetencije, iskustvo i politički rad vrednuju prema jednakim kriterijima kao kod njihovih kolega.

Nasilje i pritisci dio problema

Među preprekama na koje kampanja ukazuje su rodni stereotipi, manja zastupljenost žena na vodećim pozicijama unutar političkih stranaka, pristup resursima i podršci tokom kampanje, ali i seksistički komentari, uznemiravanje i prijetnje, naročito na internetu.

Istraživanje Westminster fondacije za demokratiju, provedeno među 83 politički aktivne žene u Bosni i Hercegovini, pokazalo je da je 60,2 posto ispitanica tokom političkog angažmana doživjelo neki oblik nasilja. Njih 45,8 posto navelo je da su nasilje doživjele upravo zato što su žene.

Predstavnici kampanje navode da takva iskustva mogu uticati na politički angažman žena, njihovu spremnost da ostanu u javnom prostoru, ali i odluku drugih žena da se politički aktiviraju.

U Danskoj žene osvojile 48 posto mjesta

Kao primjer drugačije političke zastupljenosti tokom predstavljanja kampanje navedena je Danska. Na parlamentarnim izborima održanim 24. marta 2026. godine izabrano je 86 žena, koje čine 48 posto danskog parlamenta, što je najveći udio do sada.

Ambasador Danske u BiH Åge Sandal Møller kazao je da takva zastupljenost nije ostvarena odjednom te da proces zahtijeva dugoročnu posvećenost, uz napomenu da različite države imaju različite političke sisteme i okolnosti.

Kampanja „Izvan fokusa“ tokom predizborne kampanje

Predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Jo-Anne Bishop istakla je da se pitanje političke zastupljenosti ne završava brojem žena koje se nalaze na kandidatskim listama.

Kako je navela, kampanja želi otvoriti pitanja o tome čiji glas dobija prostor u javnosti, ko ima priliku predstaviti svoj program i da li se kandidatkinje i kandidati ocjenjuju prema jednakim kriterijima.

Organizatori naglašavaju da kampanja ne poziva birače da podrže određene kandidatkinje ili kandidate. Cilj je skrenuti pažnju na način na koji se politički akteri predstavljaju i procjenjuju tokom predizborne kampanje.

„Izvan fokusa“ obuhvata plakate širom Bosne i Hercegovine, pet javnih instalacija, edukativne videe i sadržaje na internetu.

Kampanja se provodi u okviru programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji realiziraju UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske, u saradnji s institucijama za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini.