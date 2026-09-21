/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 21. septembar

Vijesti koje su obilježile ovaj ponedjeljak, 21. septembar:

*** Općinski sud u Lukavcu odbio je prijedlog za određivanje pritvora vlasniku Doma za starija lica „Ahmedić“, protiv kojeg se vodi istraga zbog požara u kojem su dva korisnika teško povrijeđena, a Tužilaštvo TK najavilo je žalbu.

*** Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu kojom je Erdžan Buljubašić osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora zbog ubistva Sabalahajrudina Suljagića u tuzlanskom naselju Stupine i krivičnog djela povezanog s opojnim drogama.

*** Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Kovačeviću, osumnjičenom da je pomagao Elvisu Selimoviću nakon ubistva njegovog brata Eldina Selimovića 2. maja.

*** Profesionalni vozači iz BiH od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za dugotrajne vize u Hrvatskoj, namijenjene vozačima autobusa i teretnih vozila koji zbog posla često borave u šengenskom prostoru.

*** Dvadeset četiri porodice iz Živinica dobile su ključeve stanova izgrađenih kroz projekat CEB II, u okviru kojeg je na području Tuzlanskog kantona do sada završeno 647 od planiranih 690 stambenih jedinica.

*** Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 189 hiljada KM za podršku neformalnom obrazovanju mladih, koji mogu dobiti do 2.000 KM za škole stranih jezika i informatike.

*** Zbog radova je u dijelu Ulice VI bosanske brigade u Tuzli privremeno obustavljen saobraćaj svakog dana od 8 do 15 sati, do 30. septembra, dok će od 23. septembra potpuna obustava biti uvedena i u ulici Borić, do završetka sanacije puta.

*** Članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca u Bokokotorskom zalivu obavili su pripreme za predstojeća međunarodna ronilačka takmičenja.

*** Fudbalska reprezentacija BiH počela je pripreme za novu sezonu Lige nacija, koju otvara 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, dok će tri dana kasnije gostovati Rumuniji u Bukureštu.