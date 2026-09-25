Jesenski umor nije slučajnost: Evo zašto s kraćim danima nestaje i energija

Dolaskom jeseni i kraćim danima mnogi primjećuju da se teže bude, imaju manje energije i slabiju koncentraciju. Jesenski umor povezuje se s manjom količinom dnevnog svjetla, promjenama u ritmu spavanja i prilagođavanjem organizma novom godišnjem dobu.

Jedan od glavnih razloga je promjena cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg tjelesnog sata koji reguliše periode budnosti i sna. Sunčeva svjetlost utiče na stvaranje serotonina, koji je povezan s raspoloženjem, dok mrak podstiče proizvodnju melatonina, hormona koji tijelu signalizira da je vrijeme za odmor.

Kada dani postanu kraći, kod nekih ljudi veća proizvodnja melatonina tokom dana može dovesti do pospanosti i osjećaja iscrpljenosti. Smanjena izloženost dnevnom svjetlu kod dijela ljudi može biti povezana i sa sezonskim afektivnim poremećajem, oblikom depresivnog poremećaja koji se javlja u određenom dijelu godine.

Kako ublažiti jesenski umor?

Jedan od najjednostavnijih načina je što više koristiti dnevno svjetlo. Jutarnja šetnja ili boravak na otvorenom, čak i kada je oblačno, mogu pomoći organizmu da lakše uskladi ritam spavanja i budnosti.

Važnu ulogu ima i ishrana. Uravnoteženi obroci koji sadrže voće, povrće, proteine, zdrave masti i cjelovite žitarice mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije tokom dana.

Tokom jeseni i zime smanjena izloženost suncu može uticati i na nivo vitamina D. Ako postoji sumnja na njegov nedostatak, preporučuje se razgovor s ljekarom i eventualna provjera vrijednosti prije uzimanja dodataka prehrani.

Redovno kretanje također može pomoći. Nisu potrebni intenzivni treninzi, već i brža šetnja, vožnja bicikla ili lagana fizička aktivnost mogu doprinijeti boljem raspoloženju i smanjenju osjećaja umora.

Važno je održavati i što pravilniji ritam spavanja, odnosno odlaziti na spavanje i buditi se približno u isto vrijeme. Preporučuje se i smanjiti korištenje mobitela i drugih ekrana neposredno prije odlaska u krevet.

Kada umor zahtijeva dodatnu pažnju?

Ako osjećaj iscrpljenosti traje duže, ne popravlja se nakon odmora ili počne značajno uticati na svakodnevne obaveze, potrebno je razgovarati s ljekarom.

Dugotrajan umor ne mora biti povezan samo s promjenom godišnjeg doba, već može imati veze s nedostatkom određenih vitamina, problemima sa štitnom žlijezdom ili drugim zdravstvenim stanjima.