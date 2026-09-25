Konkurs za učenike u TK: Literarni radovi na temu „Heroji nikad ne umiru“

Konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona raspisao je Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja TK povodom obilježavanja godišnjice pogibije heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića.

Tema ovogodišnjeg konkursa je „Heroji nikad ne umiru“, a učenici mogu dostaviti prozne radove ili radove u stihovima.

Literarni radovi mogu se poslati elektronskim putem na adresu [email protected], ili poštom na adresu Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, Armije BiH broj 25, Tuzla, uz naznaku „Za literarni konkurs“.

Rok za dostavljanje radova je 16. oktobar 2026. godine.

Za učenike osnovnih i srednjih škola predviđene su po tri novčane nagrade. Prva nagrada iznosi 200 KM, druga 150 KM, dok je za treće mjesto predviđeno 100 KM.

Dodjela nagrada planirana je tokom akademije posvećene obilježavanju godišnjice pogibije Nesiba Malkića u Bosanskom kulturnom centru Živinice.

U javnom pozivu navedeno je da će akademija biti održana 23. oktobra 2026. godine u 14:30 sati. Istovremeno, u dokumentu se navodi da će žiri najbolje radove odabrati do 25. oktobra, pa će eventualno pojašnjenje termina biti potrebno pratiti kroz naredne objave organizatora.