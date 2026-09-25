V.A. pravosnažno oslobođena optužbe za nasilje u porodici

V.A. oslobođena je optužbe za krivično djelo nasilje u porodici, nakon što je Kantonalni sud u Tuzli potvrdio raniju presudu Općinskog suda u Tuzli.

Drugostepeni sud žalbu je ocijenio neosnovanom i zaključio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da optužba nije dokazala da je V.A. počinila krivično djelo koje joj je stavljeno na teret.

Prema obrazloženju presude, nije na pouzdan način dokazano da je optužena nanijela povrede oštećenom. Sud je uzeo u obzir i činjenicu da je oštećeni tokom postupka mijenjao svoje iskaze.

U obrazloženju je navedeno da je odluka o oslobađanju donesena nakon pojedinačne i međusobne ocjene svih izvedenih dokaza.

Među dokazima koje je sud cijenio bili su i iskazi zajedničke djece optužene i oštećenog. Prema navodima iz presude, djeca su svjedočila događajima tokom kojih je oštećeni vršio nasilje nad optuženom i sam sebi nanosio povrede.

Sud je razmatrao i ranije doneseno rješenje kojim je oštećenom određena mjera zabrane prilaska optuženoj, kao i nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke.

Potvrđivanjem prvostepene odluke, V.A. je pravosnažno oslobođena optužbe za nasilje u porodici.