FK Sloboda gostuje GOŠK-u: Tuzlake u Gabeli čeka važan duel

FK Sloboda nakon obaveza u Kupu Federacije BiH vraća se prvenstvu, a u okviru sedmog kola gostovat će ekipi GOŠK-a u Gabeli.

Utakmica je na programu u nedjelju, 27. septembra, od 18 sati na stadionu „Perica Pero Pavlović“, a Tuzlake očekuje duel ekipa koje se nalaze u gornjem dijelu prvenstvene tabele.

Nakon šest odigranih kola Sloboda zauzima peto mjesto sa 11 osvojenih bodova, dok je GOŠK četvrti sa 15 bodova. Eventualni pozitivan rezultat u Gabeli zbog toga bi za crveno-crne bio posebno značajan u nastavku borbe za vrh tabele.

FK Sloboda očekuje zahtjevan meč u Gabeli

Trener Slobode Edis Mulalić ističe da respektuje narednog protivnika, ali da će njegova ekipa prije svega voditi računa o vlastitoj igri.

„Čeka nas teška utakmica, sigurno. Pogotovo što se radi o vrlo dobrom klubu, klubu koji je dobro vođen i koji ima dobrog trenera. Mislim da nas čeka težak posao. Ali, vodimo računa o sebi. Igrači znaju ili će znati šta bi trebali raditi da bismo došli do pozitivnog rezultata“, kazao je Mulalić.

Slična očekivanja ima i fudbaler Slobode Marin Galić, koji smatra da dosadašnji rezultati GOŠK-a dovoljno govore o kvalitetu ekipe iz Gabele.

„Što se tiče protivnika, oni u dosadašnjem dijelu prvenstva igraju jako dobar fudbal. Jako su dobar tim, tako da nas sigurno očekuje teška i zahtjevna utakmica. Pogled na tabelu i činjenica da imaju više bodova stavljaju na nas određeni pritisak, ali mislim da se momci poznaju i očekujem da će to izgledati jako dobro“, rekao je Galić.

U stručnom štabu FK Sloboda očekuju borbenu utakmicu, ali i fer-plej te korektno suđenje tokom susreta u Gabeli. Nakon šest kola Tuzlaci imaju učinak od tri pobjede, dva remija i jednog poraza, uz gol-razliku 13:6.