Prvi PET/CT uređaj stigao u UKC Tuzla, projekat vrijedan 9,2 miliona KM ulazi u završnu fazu

PET/CT uređaj isporučen je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, čime je nabavka prvog aparata ove vrste u toj zdravstvenoj ustanovi ušla u završnu fazu.

Riječ je o savremenoj dijagnostičkoj tehnologiji posebno značajnoj za onkološke pacijente, jer omogućava precizniju procjenu proširenosti bolesti, otkrivanje metastaza, praćenje odgovora na terapiju i kontrolu nakon liječenja.

Nakon što je potpisan ugovor vrijedan 9,2 miliona KM, UKC Tuzla započeo je adaptaciju prostora u kojem će uređaj biti instaliran, kao i pripremu i edukaciju zdravstvenog kadra.

Direktor UKC Tuzla prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić kazao je da su nakon adaptacije laboratorije Odjeljenja za nuklearnu medicinu te nabavke i instalacije savremenog SPET/CT uređaja u toku završne pripreme za instalaciju prvog PET/CT aparata.

PET/CT je hibridna dijagnostička metoda koja objedinjuje dvije vrste snimanja. CT pokazuje anatomske karakteristike promjene, dok PET daje informacije o njenoj metaboličkoj aktivnosti.

Do sada ova vrsta dijagnostike nije bila dostupna u UKC Tuzla, zbog čega su pacijenti iz Tuzlanskog kantona kojima je pregled bio potreban morali odlaziti u druge zdravstvene ustanove.

Uvođenjem PET/CT uređaja u UKC Tuzla pacijentima bi put do potrebne dijagnostike trebao biti znatno kraći, a pregled će se moći obavljati u istoj ustanovi u kojoj se već liječe.

Nabavka uređaja dio je šireg projekta modernizacije i opremanja UKC Tuzla koji se provodi tokom posljednje dvije godine.

Očekuje se da će instalacija uređaja i preostali pripremni radovi biti završeni u narednom periodu, nakon čega bi trebala početi i njegova klinička primjena.