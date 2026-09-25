Sipate gorivo i nakon prvog „klika“? Ta navika može vas skupo koštati

Točenje goriva nakon prvog klika pištolja na benzinskoj pumpi može djelovati bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da takva navika kod savremenih automobila može opteretiti sistem za kontrolu isparenja goriva i, u pojedinim slučajevima, dovesti do skupog kvara.

Automatski prekid točenja nije slučajan. Kada gorivo dostigne odgovarajući nivo, pištolj zaustavlja dotok kako bi u rezervoaru ostalo dovoljno prostora za širenje goriva i njegovih para.

Kod savremenih vozila za kontrolu tih para zadužen je EVAP sistem, koji između ostalog koristi filter s aktivnim ugljem. Njegova je uloga da zadrži benzinske pare i kasnije ih usmjeri prema motoru.

Problem može nastati kada vozač nakon prvog klika nastavi sipati gorivo i pokušava napuniti rezervoar „do čepa“. Tada tečno gorivo može dospjeti u dio sistema koji je namijenjen isključivo parama i natopiti aktivni ugalj.

Na ovu praksu upozorava i njemački automobilski klub ADAC.

Kvar se može pojaviti tek kasnije

Posljedice se ne moraju javiti odmah. Automobil može određeno vrijeme raditi bez problema, a kvar se može pokazati tek kasnije, primjerice paljenjem lampice motora.

Povremeno dodatno sipanje nekoliko decilitara ne znači da će kvar sigurno nastati, ali učestalo točenje goriva nakon prvog klika nepotrebno opterećuje sistem koji nije predviđen za kontakt s tečnim gorivom.

U slučaju oštećenja, popravka može koštati nekoliko stotina eura, zavisno od modela vozila i dijela sistema koji je stradao.

Zbog toga je preporuka jednostavna, kada pištolj prvi put automatski prekine dotok goriva, točenje treba završiti. Nekoliko dodatnih decilitara neće značajno povećati domet vozila, dok eventualni kvar može donijeti znatno veći trošak.

Ako vozač shvati da je natočio pogrešno gorivo, motor ne bi trebalo pokretati, već odmah potražiti stručnu pomoć.