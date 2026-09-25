Dvojica policajaca PU Živinice suspendovana zbog sumnje na korupciju

Jasmina Ibrahimović
policija, pritvor

Dvojica policijskih službenika Policijske uprave Živinice privremeno su suspendovana nakon aktivnosti Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru višemjesečne istrage usmjerene na sprečavanje i suzbijanje korupcije.

Policijski službenik E.S. (1988) predat je 24. septembra, uz izvještaj, u nadležnost postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Sumnjiči se za produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi te zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

U istom predmetu Kantonalnom tužilaštvu TK podnesen je izvještaj i protiv policijskog službenika R.D. (1971), zbog sumnje da je zajedno sa E.S. počinio navedena krivična djela.

Izvještaj je podnesen i protiv E.M. i A.M., koji se sumnjiče da su, kao predstavnici pravnog lica, počinili krivično djelo prijevara u privrednom poslovanju.

Direktor Uprave policije MUP-a TK donio je odluke o privremenoj suspenziji oba policijska službenika do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije, pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca, nastavljaju istragu u ovom predmetu.

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