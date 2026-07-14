Bosana Foundation raspisuje konkurs za stipendije studentima u BiH

Bosana Foundation objavit će konkurs za dodjelu stipendija studentima i studenticama prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini za akademsku 2026/2027. godinu.

Konkurs će biti otvoren od 1. do 15. augusta 2026. godine, a namijenjen je mladima kojima bi finansijska podrška mogla olakšati nastavak školovanja i ostvarivanje akademskih ciljeva.

Detaljne informacije o uslovima prijave, potrebnoj dokumentaciji i načinu apliciranja bit će dostupne u tekstu konkursa, kao i u vodiču za pripremu aplikacije i popunjavanje prijave.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem e-mail adrese [email protected].