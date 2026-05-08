Konkurs za literarne radove: Učenici imaju priliku osvojiti vrijedne nagrade

Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona raspisao je literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola s područja TK, povodom obilježavanja 12. juna, Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

Tema literarnog rada je „Zlatni ljiljan“, a radovi mogu biti prozni ili u stihovima.

Učenici radove mogu poslati elektronski na adresu [email protected] ili poštom na adresu Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, ulica Armije BiH broj 25, vojna lamela, Tuzla, sa naznakom „Za literarni konkurs“.

Rok za slanje radova je 31. maj 2026. godine, a žiri će najbolje radove odabrati do 10. juna 2026. godine. Nagrađeni učenici bit će blagovremeno obaviješteni, dok će dodjela nagrada biti upriličena na svečanosti posvećenoj Danu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

Za učenike osnovnih škola predviđene su tri novčane nagrade, prva nagrada u iznosu od 200 KM, druga 150 KM i treća 100 KM. Isti iznosi nagrada predviđeni su i za učenike srednjih škola.