Konkurs za literarne radove učenika TK povodom Dana državnosti BiH

Savez antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola s područja kantona, povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 82. godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a.

Tema ovogodišnjeg konkursa za osnovce je „Učenjem i znanjem se gradi domovina“, dok srednjoškolci svoje radove mogu pisati na temu „Gdje i šta je danas ZAVNOBIH?“.

Radovi mogu biti pisani u prozi ili stihovima, u obimu do tri kucane stranice s proredom. Organizatori pozivaju učenike da kroz svoje tekstove izraze patriotizam, znanje i odnos prema antifašističkim vrijednostima na kojima je utemeljena moderna Bosna i Hercegovina.

Svi zainteresovani mogu svoje radove dostaviti elektronskim putem na adresu [email protected] ili poštom na adresu Saveza antifašista i boraca NOR-a TK, Ul. Filipa Kljajića br. 22 (Dom penzionera) u Tuzli, s naznakom „Za literarni konkurs/natječaj“. Rok za slanje radova je 10. novembar 2025. godine.

Žiri će odabrati najbolje radove, a imena nagrađenih učenika biće objavljena prije svečane priredbe koja će se održati 24. novembra 2025. godine u Lukavcu, gdje će biti uručene i novčane nagrade.

Za učenike osnovnih škola predviđene su nagrade od 150, 100 i 50 KM, dok će najbolji srednjoškolci biti nagrađeni iznosima od 200, 150 i 100 KM.

Konkurs predstavlja priliku da mladi svojim riječima i idejama doprinesu čuvanju sjećanja na vrijednosti ZAVNOBIH-a i njegovanje tradicije antifašizma u Bosni i Hercegovini.