Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sa invaliditetom u TK

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sa invaliditetom u TK

Konkurs za stipendiranje redovnih učenika i studenata sa invaliditetom za školsku i akademsku 2025/2026. godinu objavljen je danas, a raspisalo ga je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Konkurs obuhvata učenike osnovnih i srednjih škola, kao i redovne studente koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama sa sjedištem na području TK.

Učenici osnovnih škola sa invaliditetom imaju pravo konkurisati isključivo putem prijavnog obrasca predviđenog za ovu namjenu. Formular je dostupan za preuzimanje u tekstu konkursa, uz detaljno pojašnjenje potrebne dokumentacije i načina bodovanja. Isti princip primjenjuje se i za učenike srednjih škola, koji također apliciraju putem posebnog obrasca, a stipendiranje se provodi prema kriterijima propisanim odlukom Ministarstva.

Redovni studenti sa invaliditetom, koji studiraju na javnim fakultetima u okviru Tuzlanskog kantona, mogu se prijaviti na odvojeni konkurs namijenjen visokom obrazovanju. Prijave se vrše isključivo na zvaničnom obrascu, a kriteriji i uslovi definisani su posebnom odlukom resornog ministarstva. Odluke o kriterijima za sve nivoe obrazovanja dostupne su u dokumentima objavljenim uz konkurs.

Svi tekstovi konkursa objavljeni su 13. novembra 2025. godine i ostaju otvoreni deset dana. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se preporučenom poštom ili se predaju lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave, ulica Fra Grge Martića 8 u Tuzli. Na koverti je potrebno naznačiti na koji se konkurs prijava odnosi, u skladu sa uputama iz objavljenih tekstova.

