Objavljene konačne rang liste za stipendije nadarenim učenicima u TK

Ali Huremović
Objavljene konačne rang liste za stipendije nadarenim učenicima u TK

Komisije za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona objavile su konačne rang liste kandidata za školsku 2025/2026. godinu.

Na osnovu utvrđenih rezultata, učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju biće pozvani da potpišu ugovore o stipendiranju.

Za učenike srednjih škola, potpisivanje ugovora biće upriličeno u utorak, 4. novembra 2025. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona (ulica Mije Keroševića Guje 3, Tuzla), s početkom u 13 sati. Punoljetni učenici, odnosno roditelji maloljetnih učenika, prilikom potpisivanja trebaju predočiti ličnu kartu radi potvrde identiteta, te donijeti kopiju žiro računa vlasnika (uz broj partije ako postoji) ili potvrdu banke o otvorenom računu.

Za učenike osnovnih škola, potpisivanje ugovora zakazano je također 4. novembra 2025. godine, na istom mjestu – u Plavoj sali BKC-a TK – s početkom u 12 sati. I u ovom slučaju, roditelji učenika su obavezni prilikom potpisivanja predočiti ličnu kartu na uvid, te dostaviti kopiju žiro računa ili potvrdu o otvorenom računu.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podsjeća da se konačne rang liste nalaze na zvaničnoj web stranici ministarstva, te da se potpisivanjem ugovora zvanično započinje proces isplate stipendija za školsku 2025/2026. godinu.

Ovdje možete pročitati konačne rang liste:

SREDNJE ŠKOLE

OSNOVNE ŠKOLE

pročitajte i ovo

Istaknuto

Konferencija u Tuzli o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

Istaknuto

Raspisan konkurs za stipendije nadarenim studentima u Tuzlanskom kantonu

Tuzla i TK

Za stipendije učenicima deficitarnih zanimanja Vlada TK osigurala 1.170 KM po...

Vijesti

Dan učitelja u TK – nagrade, priznanja i izazovi profesije

Istaknuto

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u TK

Tuzla i TK

Raspisan konkurs za literarne radove o heroju Nesibu Malkiću

Vijesti

FZZO: Dodatna pomoć privremeno obustavljena, redovne terapije teku neometano

Istaknuto

Najavljene radarske kontrole danas u Tuzli

Vijesti

Odbrana Amira Pašića Faće danas ulaže žalbu na određivanje pritvora

Tuzla i TK

Novi udar na džepove: Moguće drastično povećanje cijena mlijeka?!

Magazin

Roditelji i djeca interneta: Ko zapravo odgaja našu djecu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]