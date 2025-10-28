Objavljene konačne rang liste za stipendije nadarenim učenicima u TK

Komisije za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona objavile su konačne rang liste kandidata za školsku 2025/2026. godinu.

Na osnovu utvrđenih rezultata, učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju biće pozvani da potpišu ugovore o stipendiranju.

Za učenike srednjih škola, potpisivanje ugovora biće upriličeno u utorak, 4. novembra 2025. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona (ulica Mije Keroševića Guje 3, Tuzla), s početkom u 13 sati. Punoljetni učenici, odnosno roditelji maloljetnih učenika, prilikom potpisivanja trebaju predočiti ličnu kartu radi potvrde identiteta, te donijeti kopiju žiro računa vlasnika (uz broj partije ako postoji) ili potvrdu banke o otvorenom računu.

Za učenike osnovnih škola, potpisivanje ugovora zakazano je također 4. novembra 2025. godine, na istom mjestu – u Plavoj sali BKC-a TK – s početkom u 12 sati. I u ovom slučaju, roditelji učenika su obavezni prilikom potpisivanja predočiti ličnu kartu na uvid, te dostaviti kopiju žiro računa ili potvrdu o otvorenom računu.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podsjeća da se konačne rang liste nalaze na zvaničnoj web stranici ministarstva, te da se potpisivanjem ugovora zvanično započinje proces isplate stipendija za školsku 2025/2026. godinu.

Ovdje možete pročitati konačne rang liste:

SREDNJE ŠKOLE

OSNOVNE ŠKOLE