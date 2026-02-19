Raspisan Javni konkurs za grant sredstva za 2026. godinu, podrška poduzetnicima i obrtima u FBiH

Jasmina Ibrahimović

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava kapitalnih i tekućih transfera za 2026. godinu, s ciljem podrške razvoju poduzetništva i jačanju male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, a konkurs obuhvata više projekata usmjerenih na unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti.

Grant sredstva dodjeljuju se kroz pet projekata: izgradnju poduzetničkih zona, unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti te poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.

Sva neophodna dokumentacija, kako je navedeno u Smjernicama za podnosioce projektnih prijava, dostavlja se isključivo putem online platforme javnipozivi.fmrpo.gov.ba.

Prijava se podnosi elektronskim putem, uz obavezno učitavanje potrebne dokumentacije. Podnosilac prijave prije toga mora izvršiti registraciju na platformi, čime se vrši identifikacija sa osnovnim kontakt podacima.

Iz Ministarstva napominju da će se sva dalja komunikacija sa podnosiocima vršiti isključivo putem e-mail adrese navedene tokom registracije, te su aplikanti dužni redovno pratiti elektronsku poštu radi pravovremene obrade prijave i realizacije eventualno dodijeljenog ugovora.

