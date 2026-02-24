Konkurs Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za grant sredstva, sutra info dan

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je 18. februara 2026. godine objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih i kapitalnih transfera za 2026. godinu, čime je otvorena mogućnost za finansijsku podršku poduzetnicima, obrtima, novoosnovanim firmama i jedinicama lokalne samouprave širom Federacije BiH.

Kako bi se potencijalnim aplikantima pružile precizne informacije o uslovima i načinu prijave, Ministarstvo u saradnji sa UNDP u BiH, Privredna komora Federacije BiH te kantonalnim komorama organizuje pet Info dana na kojima će biti predstavljeni detalji Javnog konkursa i procedure podnošenja projektnih prijava.

Za realizaciju pet projektnih linija planirana su značajna sredstva. Najveći iznos, 20 miliona KM, predviđen je za Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, dok je 5 miliona KM namijenjeno za Izgradnju poduzetničkih zona. Za Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture osigurano je 400 hiljada KM, dok su po milion KM predviđeni za Poticaj razvoju obrta i srodnih djelatnosti te za Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.

Ovi programi obuhvataju širok spektar korisnika, od lokalnih zajednica koje razvijaju poslovne zone do malih i srednjih preduzeća koja žele unaprijediti proizvodne kapacitete, tehnološku opremljenost i tržišnu konkurentnost. Poseban fokus stavljen je na novoosnovane subjekte i obrtnike, kojima grant sredstva mogu predstavljati ključan podsticaj u ranoj fazi poslovanja.

Info dan za područje Tuzlanskog kantona bit će održan u srijedu, 25. februara 2026. godine u 10 sati u velikoj sali na trećem spratu Kantonalne privredne komore Tuzla, na adresi Trg slobode bb. Predstavnici Ministarstva će tom prilikom detaljno prezentovati uslove konkursa i odgovarati na pitanja zainteresovanih učesnika.

S obzirom na visinu raspoloživih sredstava i značaj podrške domaćoj privredi, očekuje se veliki interes poduzetnika i lokalnih zajednica, posebno u kontekstu aktuelnih ekonomskih izazova i potrebe za dodatnim ulaganjima u razvoj i zapošljavanje.

