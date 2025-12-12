Županijske skupštine FBiH jačaju suradnju na putu europskih integracija

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije u četvrtak je u Mostaru bila domaćin Treće konferencije predsjedatelja županijskih skupština Federacije BiH, susreta koji je i ovoga puta bio usmjeren na jačanje međuparlamentarne suradnje i unapređenje kapaciteta zakonodavne vlasti u procesu europskih integracija.

Konferencija je naglasila važnost kontinuirane razmjene iskustava, praksi i zajedničkih pristupa pitanjima koja se tiču svih županija, ali i Federacije BiH u cjelini. Sudionici su ponovo potvrdili opredijeljenost za jačanje suradnje među parlamentima, stvaranje učinkovitijih mehanizama donošenja odluka i poštivanje ustavnih nadležnosti svakog nivoa vlasti.

Istaknuto je kako je suradnja ključni mehanizam koordinacije u eurointegracijskom procesu, posebno zbog ustavnih nadležnosti županija koje imaju značajnu ulogu u provođenju reformi na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Osim toga, županijske skupštine predstavljaju razinu vlasti najbližu građanima, čiji se interesi kroz izabrane zastupnike delegiraju i u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

U tom kontekstu pohvaljen je mini mehanizam koordinacije koji je Dom naroda uspostavio sa županijskim skupštinama, a koji se pokazao kao efikasan model suradnje, spreman odgovoriti izazovima koji stoje pred BiH, uključujući i obaveze na europskom putu.

Konferencije predsjednika županijskih skupština ocijenjene su kao važno mjesto za dodatno jačanje suradnje, razmjenu iskustava i definiranje zajedničkih ciljeva koji doprinose kvalitetnijem funkcioniranju vlasti i boljem životu građana širom Federacije BiH.

U radu konferencije sudjelovali su čelnici zakonodavne vlasti Federacije BiH, uključujući predsjedatelja Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislava Martinovića, zamjenika predsjedatelja i domaćina skupa Džafera Alića, te predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Dragana Miokovića. Prisustvovali su i predstavnici Delegacije Europske unije u BiH, Misije OESS-a te veleposlanstava Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kraljevine Nizozemske.