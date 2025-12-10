Zvanični podaci: Značajan pad zaposlenih u Federaciji

Broj zaposlenih u FBiH na dan 30.11.2024. godine iznosio je 552.148, što je bilo povećanje u odnosu na isti datum 2023. godine kada je taj broj bio 545.619. Rast od 6.529 radnih mjesta tada pokazivao oporavak tržišta rada i postepeno jačane poslovne aktivnosti.

Ove godine slika je drugačija. Podaci Porezne uprave Federacije za 30.11.2025. pokazuju da broj zaposlenih iznosi 546.663. U odnosu na isti period prošle godine to je 5.485 manje zaposlenih, što znači da više nema rasta nego bilježimo pad koji na prvi pogled izgleda manji od prošlogodišnjeg povećanja, ali zapravo nosi znatno ozbiljniju težinu.

Kada se podaci stave jedan pored drugog postaje jasno da ovogodišnji minus nije samo pad od 5.485 radnih mjesta. Prije godinu dana ostvarili smo rast od 6.529, a sada ulazimo u godinu u kojoj taj rast ne samo da je izgubljen nego je broj zaposlenih dodatno smanjen. U praksi to znači razliku od više od 12.000 radnih mjesta u odnosu na trend koji smo imali prethodne godine, što je realni gubitak radne snage koji se osjeti mnogo snažnije nego što to sugeriše samo jedan podatak o godišnjoj razlici.