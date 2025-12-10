Zvanični podaci: Značajan pad zaposlenih u Federaciji

RTV SLON
pad broja zapolenih u Federaciji

Broj zaposlenih u FBiH na dan 30.11.2024. godine iznosio je 552.148, što je bilo povećanje u odnosu na isti datum 2023. godine kada je taj broj bio 545.619. Rast od 6.529 radnih mjesta tada pokazivao oporavak tržišta rada i postepeno jačane poslovne aktivnosti.

Ove godine slika je drugačija. Podaci Porezne uprave Federacije za 30.11.2025. pokazuju da broj zaposlenih iznosi 546.663. U odnosu na isti period prošle godine to je 5.485 manje zaposlenih, što znači da više nema rasta nego bilježimo pad koji na prvi pogled izgleda manji od prošlogodišnjeg povećanja, ali zapravo nosi znatno ozbiljniju težinu.

Kada se podaci stave jedan pored drugog postaje jasno da ovogodišnji minus nije samo pad od 5.485 radnih mjesta. Prije godinu dana ostvarili smo rast od 6.529, a sada ulazimo u godinu u kojoj taj rast ne samo da je izgubljen nego je broj zaposlenih dodatno smanjen. U praksi to znači razliku od više od 12.000 radnih mjesta u odnosu na trend koji smo imali prethodne godine, što je realni gubitak radne snage koji se osjeti mnogo snažnije nego što to sugeriše samo jedan podatak o godišnjoj razlici.

pročitajte i ovo

BiH

FBiH: 3,85 miliona KM za usluge ranjivim kategorijama stanovništva u Federaciji...

Politika

Čavalić: Izgubljeno više od 11.000 radnih mjesta

Vijesti

Isplaćen dječiji dodatak u Federaciji BiH

BiH

Pad zaposlenosti u Federaciji BiH: U godinu dana izgubljeno gotovo četiri...

Vijesti

Počela isplata invalidnina u Federaciji BiH

BiH

Dom naroda Federacije BiH zasjeda 11. novembra

Vijesti

UN upozorava: Pet milijardi dolara ekološke štete svakog sata

BiH

Nikšić: Nije realno da minimalna plata ide na 1600 KM, ne ide svake godine šok terapija

Tuzla i TK

Preminuo vlasnik Etno avlije Mačkovac

BiH

BiH definiše pravila za finansiranje međunarodnih naučnih projekata

Istaknuto

U Mejdanu večeras derbi ABA 2 lige: Sloboda protiv Mornara

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]