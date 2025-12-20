Tržište rada bilježi pomake, nezaposlenost i dalje ostaje visoka

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 31. oktobrom 2025. godine na evidencijama nezaposlenih bilo je prijavljeno 315.478 osoba. U odnosu na 30. septembar 2025. godine, broj nezaposlenih smanjen je za 681 osobu, što predstavlja pad od 0,22 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže posao, 188.199 ili 59,66 posto su žene.

Najveći udio u ukupnoj evidentiranoj nezaposlenosti čine kvalifikovani radnici sa trećim stepenom obrazovanja, kojih je 31,33 posto. Slijede nekvalifikovani radnici sa udjelom od 28,89 posto te osobe sa srednjom stručnom spremom, koje čine 28,82 posto nezaposlenih. Kada je riječ o ženama, najveći udio nezaposlenih ima srednju stručnu spremu, ukupno 32,11 posto, zatim nekvalifikovane radnice sa 29,24 posto, dok kvalifikovane radnice čine 26,09 posto ukupnog broja nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih radnika i iznosi 27 posto u odnosu na ukupan broj nezaposlenih osoba u toj kategoriji. Kod ostalih kvalifikacija evidentiran je veći broj nezaposlenih žena nego muškaraca, izuzev kod kvalifikovanih radnika, gdje je udio žena i muškaraca jednak i iznosi po 50 posto.

Tokom oktobra 2025. godine na evidencije zavoda i službi zapošljavanja novoprijavljeno je 13.014 osoba koje traže posao, od čega je 6.953 žena. U istom periodu sa evidencija je brisano 13.740 osoba, među kojima je bilo 7.081 žena. Od ukupnog broja brisanih, zaposlenje je ostvarilo 8.144 osoba ili 59,27 posto, a među njima je bilo 4.324 žene, što čini 53,09 posto.

U oktobru 2025. godine poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.777 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od čega se 660 odnosilo na žene. Istovremeno, evidentirano je 8.993 osoba kojima je prestao radni odnos, a među njima je bilo 4.802 žene, što predstavlja 53,40 posto.

U skladu s važećim zakonskim propisima, novčanu naknadu tokom oktobra 2025. godine koristilo je 15.210 osoba, odnosno 4,82 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih. Među korisnicima novčane naknade bilo je 7.909 žena, što čini 52 posto ukupnog broja korisnika.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 192.794 nezaposlene osobe, što je 61,11 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Od tog broja, 114.234 su žene, odnosno 59,25 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2025. godine u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 853.172 osobe, od čega 390.404 žene. U odnosu na august iste godine, broj zaposlenih povećan je za 0,9 posto, dok je broj zaposlenih žena porastao za 1,5 posto.

Rezultati Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2025. godine pokazuju da je radnu snagu u BiH činilo 1.441.000 osoba, dok je broj neaktivnog stanovništva iznosio 1.432.000. Unutar radne snage zaposlenih je bilo 1.280.000, dok je broj nezaposlenih iznosio 162.000 osoba.

Anketna stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu 2025. godine iznosila je 11,2 posto i znatno je niža u odnosu na registrovanu stopu nezaposlenosti. U poređenju sa drugim kvartalom 2025. godine, stopa nezaposlenosti smanjena je za 1,9 procentnih poena, sa 13,1 na 11,2 posto. Istovremeno, anketna stopa zaposlenosti iznosila je 44,5 posto, što je povećanje od 2,0 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal.

Broj zaposlenih u trećem kvartalu 2025. godine povećan je za 4,8 posto u odnosu na drugi kvartal, dok je broj nezaposlenih smanjen za 12,0 posto. Stopa nezaposlenosti mladih u dobi od 15 do 24 godine iznosila je 33,5 posto, što je za 0,4 procentna poena manje u odnosu na prethodni kvartal, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.