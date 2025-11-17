FBiH: 3,85 miliona KM za usluge ranjivim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH

3,85 miliona KM za usluge ranjivim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH predstavljaju jednu od najznačajnijih ovogodišnjih investicija u sistem socijalne zaštite, a ugovore o sufinansiranju danas je potpisao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Ovim sredstvima jačaju se centri za socijalni rad, javne ustanove i neprofitne organizacije koje svakodnevno rade sa najugroženijim građanima širom Federacije.

Ovaj program podrške realizira se kroz dva kapitalna transfera. Prvim transferom, vrijednim 1.850.000 KM, obuhvaćeni su centri za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite čiji je rad direktno vezan za pružanje usluga građanima. Tim sredstvima jača se materijalna i tehnička opremljenost, unapređuje funkcionalnost postojećih objekata i omogućava izgradnja novih. Ove godine 29 centara dobilo je podršku za stalne i materijalno tehničke troškove, 11 ih je ostvarilo sredstva za investicijska ulaganja u objekte, a tri centra Sapna, Zavidovići i Orašje dobila su podršku za izgradnju novih prostorija. Sapna i Zavidovići ovu vrstu podrške primaju drugu godinu zaredom, a ministar Delić nedavno je obišao gradilišta u ovim lokalnim zajednicama.

Među korisnicima nalaze se centri iz svih dijelova Federacije, od Sarajeva, Tuzle i Zenice do Bihaća, Mostara, Livna, Goražda, Posušja i Kalesije, što pokazuje široku zastupljenost i potrebe u različitim sredinama.

Drugi kapitalni transfer iznosi 2.000.000 KM i usmjeren je na neprofitne organizacije koje pružaju socijalne usluge. Podršku je dobilo 26 organizacija širom Federacije koje djeluju u radu sa djecom, starijim osobama, osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja i drugim ranjivim grupama. Među korisnicima su Crveni krst, Udruženje PIPOL, Dom porodica Zenica, MFS Emmaus, Udruženje Srce za djecu Zavidovići, Gerontološki centar Sarajevo, Udruženje Oaza, SUMERO i mnoge druge organizacije čiji rad svakodnevno mijenja živote najosjetljivijih članova društva.

Kako je poručio ministar Delić, ulaganje u infrastrukturu, opremu i uslove rada predstavlja ulaganje u kvalitetniju i dostupniju socijalnu zaštitu. Naglasio je da je cilj osnažiti sve službe i ustanove koje pružaju zaštitu i podršku najranjivijim građanima, kako bi svaka lokalna zajednica u Federaciji imala adekvatan pristup socijalnim uslugama.

Ugovori potpisani danas jasno definišu namjenu, rokove i način utroška sredstava, što treba osigurati transparentnost i efikasno provođenje odobrenih projekata.