Odgođena sjednica Doma naroda FBiH koja je trebala biti održana danas u Sarajevu, a prema informacijama iz parlamentarne procedure novi termin mogao bi biti zakazan za narednu sedmicu, odnosno 26. ili 27. marta.

Vesna Saradžić iz Kluba srpskih delegata izjavila je da je na kolegiju zaključeno kako bi bilo korisno odgoditi sjednicu zbog dodatnih konsultacija, kao i mogućih dopuna i pojašnjenja materijala koji su se trebali naći pred delegatima. Dodala je da na predloženom dnevnom redu nije bilo spornih tačaka, ali da su potrebna dodatna obrazloženja.

Istakla je i da odgađanje nema veze sa dešavanjima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, uključujući smjenu predsjedavajućeg Dragana Miokovića, te da se ta dva procesa ne trebaju dovoditi u vezu.

Šef Kluba hrvatskog naroda Damir Džeba rekao je da je njegov klub tražio dodatno usaglašavanje u vezi sa razmatranjem svih tačaka dnevnog reda. Prema njegovim riječima, kao novi termini za održavanje sjednice razmatraju se 26. i 27. mart.

Značaj sjednice

Odgođena sjednica Doma naroda FBiH značajna je i zbog obimnog dnevnog reda koji je bio planiran. Delegati su po hitnom postupku trebali razmatrati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama i Prijedlog zakona o elektronskom novcu. Na dnevnom redu bili su i prijedlozi izmjena zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, deviznom poslovanju, leasingu, kao i izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Pred delegatima su se trebali naći i Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te Nacrt zakona o dopunama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH. Osim toga, bilo je predviđeno i razmatranje izvještaja o radu Vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu