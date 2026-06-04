Dom naroda BiH razmatra zakone važne za evropski put i povećanje plaća

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra više zakonskih prijedloga, među kojima su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Riječ je o zakonima čije je usvajanje jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači su članovi Kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, a delegati bi se o ovim prijedlozima trebali izjašnjavati u prvom čitanju, po skraćenom postupku.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Predstavnički dom i Dom naroda ranije su usvojili ovaj zakon u različitim tekstovima, nakon čega je usaglašavanje obavila nadležna zajednička komisija.

Prema obrazloženju predlagača, cilj zakona je poboljšanje položaja zaposlenih u institucijama BiH, uključujući državne službenike, zaposlenike, policijske i druge službenike, kao i profesionalna vojna lica. Posebno se ukazuje na problem koji nastaje kada budžet nije usvojen u predviđenim rokovima.

Zakonom je predviđeno da se osnovica za obračun plaće primjenjuje od 1. januara tekuće godine, a nadležne institucije bile bi obavezne osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plaći najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude donesen do 31. decembra. Istovremeno, predviđeno je da rast plaća zaposlenih ne prati automatski i rast plaća funkcionera.

Izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja

Delegati bi trebali razmatrati i zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH razmatra po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama predviđa se mogućnost kratkotrajnog zaustavljanja taksi vozila na stajalištima javnog prijevoza, isključivo radi ulaska i izlaska putnika. Cilj je, kako je navedeno, uskladiti zakonska rješenja s potrebama taksi prijevoznika, građana i svakodnevnog odvijanja saobraćaja.

Prema važećem zakonu, putničkim vozilima nije dozvoljeno zaustavljanje ili parkiranje na dijelu kolovoza označenom kao stajalište za vozila javnog saobraćaja.

Na dnevnom redu bi se trebao naći i zahtjev delegata Kemala Ademovića da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Ademović je u obrazloženju naveo da se predloženim zakonom uvodi poseban dodatak na osnovnu plaću u iznosu od 25 posto za zaposlene u NCB Interpol Sarajevo i Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja. Dodatak se odnosi na specifične, stručne, operativne, analitičke i forenzičke poslove, s ciljem zadržavanja stručnog kadra i jačanja kapaciteta u oblasti sigurnosti i forenzike.

Delegati bi trebali razmatrati i zahtjev Predstavničkog doma za hitno razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na vojna lica Oružanih snaga BiH i policijske službenike na državnom nivou.

Prema obrazloženju, izmjene se posebno odnose na vojnike i podoficire s najnižim koeficijentima za obračun plaća, koji čine najveći dio vojne strukture, kao i na policijske službenike svih policijskih agencija na nivou BiH. Predloženim rješenjima predviđeno je povećanje koeficijenata za ove kategorije, što bi predstavljalo djelimično poboljšanje njihovog materijalnog statusa.

Pored zakonskih prijedloga, pred delegatima bi se trebali naći i izvještaji, informacije, delegatske inicijative, kao i davanje saglasnosti za nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.