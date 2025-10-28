Zasjedaju domovi Parlamenta FBiH: Zakoni, strategije i nova zaduženja

U naredna tri dana zakazane su sjednice oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu nalaze se gotovo identične tačke. Predstavnički dom zasjeda danas, dok će se Dom naroda sastati 30. oktobra.

Među ključnim tačkama izdvajaju se Prijedlog zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH. Poslanici i delegati će raspravljati i o Strategiji za prevenciju ovisnosti u FBiH za period 2025–2035. godine, kao i o Statutu Radio-televizije Federacije BiH.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za proteklu godinu, kojim se analizira provedba planiranih mjera i preporuka nadležnih institucija.

Planirano je i razmatranje odluka o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta Koridor Vc – dionica Poprikuše–Nemila, te o zaduženju kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u svrhu projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem.

Članovima oba doma biće predočeni i izvještaji o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2023. i 2024. godinu.

Za sjednicu Doma naroda dodatno su predviđeni Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kao i izvještaji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, koji će obuhvatiti pregled rada i ostvarene rezultate u prethodnom periodu.

Prema najavi, sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH počinje danas u 10 sati.