Dom naroda FBiH odlučuje o kreditima za Koridor Vc i zdravstvene ustanove

Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je za sutra u Sarajevu 23. redovnu sjednicu Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u aktuelnom mandatu.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se Strategija za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2025–2035. godine, kao i informacije o revizijama privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama za prošlu i pretprošlu godinu.

Za isti period najavljeni su i izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije, te o poslovanju preduzeća Filmski centar Sarajevo.

Delegati bi se na sjednici trebali izjasniti i o prijedlozima odluka o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, kao i o imenovanju Odbora za žalbe građana.

Na dnevnom redu su i dvije odluke o kreditnom zaduženju kod međunarodnih finansijskih institucija, jedna za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, a druga za rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Prema službenoj najavi, sjednica bi trebala početi u 11 sati.