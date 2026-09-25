58 građana dobilo rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) obavještava javnost da je u periodu od 17. do 24. septembra donijela ukupno 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Za 58 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 857.570 KM.

Od ukupnog broja donesenih rješenja, 22 se odnose na RC Banjaluku, 18 na RC Sarajevo, 10 na RC Tuzlu, a osam na RC Mostar.

Od 58 donesenih rješenja, 25 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 33 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana.

S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima.