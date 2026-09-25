Oktobar donosi povratak starih ljubavi i finansijska preispitivanja: Evo šta astrolozi najavljuju za svaki znak

Oktobar bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao biti mjesec vraćanja na stare teme, odnose i odluke. Retrogradno kretanje Venere i Merkura u Škorpiji astrologija povezuje s ponovnim otvaranjem ljubavnih priča, finansijskih pitanja i razgovora koji su ranije ostali nedovršeni.

Posebno se izdvaja period od početka do kraja mjeseca, kada će se nekoliko astroloških događaja smjenjivati jedan za drugim. Venera početkom oktobra kreće retrogradno kroz Škorpiju, Merkur joj se pridružuje 24. oktobra, Sunce dan ranije ulazi u isti znak, dok Puni Mjesec u Biku 26. oktobra u prvi plan stavlja pitanja novca, sigurnosti i stabilnosti.

Astrolozi ovaj period više povezuju s preispitivanjem i završavanjem starih priča nego s potpuno novim počecima.

Šta čeka horoskopske znakove?

Ovnovima se može vratiti ideja ili projekat koji su ranije ostavili po strani, dok bi se krajem mjeseca mogla javiti i osoba iz prošlosti. Na poslovnom planu savjetuje se više opreza s odlukama nakon 24. oktobra.

Bikovima je fokus na partnerskim odnosima i finansijama. Puni Mjesec u njihovom znaku 26. oktobra mogao bi, prema astrološkim tumačenjima, donijeti jasniju sliku o odnosima i novcu.

Blizanci bi mogli osjetiti više problema u komunikaciji nakon 24. oktobra. Mogući su nesporazumi, pogrešno poslane poruke ili vraćanje razgovora koji ranije nisu završeni.

Rakovi bi se mogli više baviti domom i porodicom, dok im druga polovina mjeseca donosi naglašenije emotivne teme. Astrolozi savjetuju da ne miješaju stare i nove odnose.

Lavovima se mogu otvoriti vrata koja su ranije bila zatvorena, posebno na poslovnom planu. Moguće je i ponovno pojavljivanje osobe iz prošlosti.

Djevice će, prema horoskopu, najviše razmišljati o novcu i vrijednosti svog rada. Oktobar bi mogao biti pogodan za ponovno otvaranje ranijih pregovora.

Vagama mjesec donosi važna emotivna preispitivanja. Mladi Mjesec u njihovom znaku povezuje se s novim početkom, ali tek nakon zatvaranja nekih starih pitanja.

Škorpije će biti u centru astroloških dešavanja. Venera, Sunce i Merkur prolaze kroz njihov znak, zbog čega bi upravo one mogle najviše osjećati vraćanje tema iz prošlosti.

Strijelcima se savjetuje više vremena za sebe. Stari planovi, snovi ili prijateljstva mogli bi ponovo postati aktuelni.

Jarčevima se vraćaju poslovne teme. Moguće je da se javi bivši kolega, poslodavac ili da se ponovo otvori profesionalna prilika koju su ranije odbili.

Vodolije bi mogle rješavati pitanja doma i porodice, dok istovremeno preispituju svoje poslovne ambicije i sliku koju ostavljaju u javnosti.

Ribama bi se mogle vratiti teme povezane s putovanjima, učenjem ili odnosima na daljinu. Astrolozi im predviđaju emotivno intenzivan mjesec.

Posebna pažnja na ljubav i novac

Prema astrološkim tumačenjima, retrogradna Venera često se povezuje s povratkom bivših partnera, preispitivanjem odnosa i promjenom ukusa, pa se savjetuje da se veće emotivne i finansijske odluke ne donose impulsivno.

Retrogradni Merkur, koji počinje 24. oktobra, astrologija tradicionalno povezuje s problemima u komunikaciji, kašnjenjima i nesporazumima, dok bi Puni Mjesec u Biku 26. oktobra mogao dodatno usmjeriti pažnju na troškove, sigurnost i finansijske obaveze.