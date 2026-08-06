Avgust donosi velike astrološke promjene: Nakon Merkura slijede pomračenja i novi planetarni utjecaji

Avgust donosi velike astrološke promjene, a ljubitelji astrologije smatraju da će ovaj mjesec obilježiti završetak jednog intenzivnog perioda, ali i početak novih planetarnih utjecaja koji bi mogli donijeti promjene na ličnom i kolektivnom planu.

Nakon što je 23. jula završeno retrogradno kretanje Merkura, prema astrološkim tumačenjima završava se i period u kojem su mnogi osjećali poteškoće u komunikaciji, nesporazume, odgađanja planova ili tehničke probleme. Astrolozi vjeruju da će naredne sedmice donijeti više jasnoće, lakše donošenje odluka i stabilniji tok svakodnevnih aktivnosti.

Iako je Merkur ponovo u direktnom kretanju, avgust nije lišen zanimljivih astroloških događaja. Saturn, Neptun i Pluton i dalje su retrogradni, što se u astrologiji tumači kao vrijeme preispitivanja dugoročnih ciljeva, ličnih uvjerenja i životnih prioriteta. Za razliku od Merkura, čiji se utjecaj često povezuje s komunikacijom i svakodnevnim situacijama, retrogradna kretanja ovih planeta smatraju se sporijim procesima koji djeluju tokom dužeg perioda.

Jedan od važnijih događaja očekuje se 12. avgusta, kada će nastupiti mladi Mjesec praćen pomračenjem Sunca u znaku Lava. Astrolozi smatraju da ovakve pojave simboliziraju početak novih životnih poglavlja, pokretanje važnih projekata i donošenje odluka koje mogu imati dugoročan značaj.

Kraj mjeseca donosi još jedan događaj kojem astrolozi pridaju veliku pažnju. Pun Mjesec i pomračenje Mjeseca u znaku Riba, koje se očekuje 28. avgusta, prema njihovim tumačenjima označava završetak određenih životnih ciklusa, emocionalno rasterećenje i priliku za zatvaranje tema koje već duže vrijeme opterećuju mnoge ljude.

Astrolozi posebnu pažnju tokom avgusta posvećuju i promjenama položaja Venere i Merkura. Venera ulazi u znak Vage, kojim prirodno vlada, pa se ovaj period povezuje s boljim odnosima među ljudima, većom sklonošću kompromisu i izraženijim osjećajem za ljepotu i umjetnost. Merkur, s druge strane, ulaskom u znak Lava prema astrološkim tumačenjima donosi više samopouzdanja u izražavanju ideja i javnim nastupima.

Iako astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja događaja, njena simbolika i dalje privlači veliki broj ljudi širom svijeta. Za mnoge ona predstavlja način razmišljanja o ličnim izazovima, odnosima i budućim planovima, zbog čega planetarna kretanja i dalje izazivaju veliko interesovanje, posebno u periodima kada se dešavaju pomračenja i završavaju retrogradni ciklusi.