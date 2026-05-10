Ovaj horoskopski znak ima najmanje sreće

U astrologiji se često postavlja pitanje koji horoskopski znak ima najmanje sreće, iako astrolozi uglavnom naglašavaju da se nečiji životni put ne može tumačiti samo kroz Sunčev znak, već kroz cijelu natalnu kartu.

Ipak, u popularnoj astrologiji Jarac se često izdvaja kao znak koji se povezuje s težim životnim lekcijama. Na prvi pogled, Jarčevi djeluju stabilno, ambiciozno i sigurni u sebe, ali njihov put rijetko je jednostavan.

Jarcu malo toga dolazi lako. Njegov napredak najčešće je rezultat upornosti, odricanja i stalnog dokazivanja. U astrologiji se ovaj znak povezuje sa Saturnom, planetom discipline, ograničenja i važnih životnih lekcija. Zbog toga se za Jarca često kaže da uči na teži način, kroz prepreke i iskustva koja traže strpljenje.

Za razliku od znakova poput Strijelca ili Lava, koji se često smatraju miljenicima sreće, Jarac obično mora graditi sve korak po korak. Ono što drugi dobiju spontano, Jarac najčešće postiže radom, planiranjem i izdržljivošću.

To, međutim, ne znači da je Jarac osuđen na nesreću. Njegov navodni manjak sreće često se kasnije pretvara u stabilnost, sigurnost i uspjeh koji traje. Plodove svog rada Jarčevi često ubiru u zrelijim godinama, kada iza njih već stoji mnogo iskustva.

Zanimljivo je da se za Jarčeve često kaže da „stare unazad“. Mladost im može biti obilježena pritiscima, obavezama i borbom, dok im kasnije godine često donose više mira, sigurnosti i unutrašnje snage.

Zbog toga mnogi astrolozi smatraju da se sreća Jarca ne vidi kroz brze uspjehe, nego kroz cijeli životni put. Njihova snaga je u istrajnosti i sposobnosti da iz izazova izgrade nešto trajno.

Ipak, važno je naglasiti da horoskopski znak sam po sebi ne određuje životne okolnosti. Veliku ulogu imaju položaj planeta, astrološke kuće i aspekti u natalnoj karti. Osoba rođena u znaku Jarca može imati veoma povoljnu kartu, dok neko rođen u znaku koji se smatra sretnijim može prolaziti kroz zahtjevne periode.

Ako se posmatra samo simbolika Sunčevog znka, Jarac ostaje znak koji do cilja najčešće dolazi težim putem, ali upravo taj put često vodi prema dugoročnoj stabilnosti i uspjehu.