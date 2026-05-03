Ljudi rođeni u ova četiri horoskopska znaka najveći su hipohondri

Neki ljudi i na najmanji simptom odmah pomisle da se iza njega krije ozbiljan zdravstveni problem. Obična glavobolja, umor ili nelagoda kod njih brzo pokrenu brigu, pretraživanje simptoma i zamišljanje najgorih scenarija. U astrologiji se smatra da su pojedini horoskopski znakovi posebno skloni pretjeranoj brizi za zdravlje.

Djevica

Djevice su poznate po tome da sve analiziraju do najsitnijih detalja, pa tako i svaku promjenu u tijelu. Ako ih nešto zaboli ili primijete neobičan simptom, brzo počinju tražiti objašnjenja, povezivati znakove i razmišljati o mogućim uzrocima. Njihova potreba za kontrolom često ih svrstava među najveće horoskopske hipohondre.

Rak

Rakovi su osjetljivi i emotivni, zbog čega se lako uznemire kada osjete da s njihovim zdravljem nešto nije uobičajeno. Njihova briga često se ne odnosi samo na njih, već i na članove porodice i bliske ljude. Kada ih obuzme tjeskoba, i najmanji simptom mogu doživjeti ozbiljnije nego što zaista jeste.

Škorpije

Škorpije možda neće uvijek otvoreno priznati da su zabrinuti, ali u sebi često intenzivno proživljavaju strahove vezane za zdravlje. Skloni su istraživanju, traženju skrivenih uzroka i analiziranju onoga što drugi možda ne bi ni primijetili. Upravo zbog toga mogu upasti u krug sumnji i scenarija koji ih dodatno opterećuju.

Ribe

Ribe su maštovite, emotivne i vrlo osjetljive, pa zdravstvene brige često doživljavaju dublje od drugih. Ako se ne osjećaju dobro, lako mogu početi zamišljati da je problem veći nego što jeste. Njihova potreba da pažljivo osluškuju tijelo ponekad ih dovede do nepotrebnog straha i pretjerane zabrinutosti.