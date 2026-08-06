Transparency International prijavio 26 izbornih nepravilnosti

Transparency International u Bosni i Hercegovini do sada je nadležnim institucijama podnio 26 prijava zbog mogućeg kršenja odredbi izbornog zakonodavstva, ali iz ove organizacije tvrde da je Centralna izborna komisija BiH u odnosu na ranije izborne cikluse povećala prag tolerancije i prestala kažnjavati neke od najčešćih zloupotreba.

Tokom praćenja predizbornog perioda zabilježeno je i 39 slučajeva preuranjene kampanje. Najveći broj odnosi se na plaćeno političko oglašavanje prije zvaničnog početka kampanje, kao i organizovanje stranačkih tribina i skupova s građanima.

Damjan Ožegović iz Transparency Internationala naveo je da brojne prijavljene aktivnosti nisu naišle na reakciju CIK-a niti drugih nadležnih institucija. Kao primjer izdvojio je više javnih tribina koje je SDA organizovala u Travniku, na kojima su stranački predstavnici razgovarali s građanima o njihovim potrebama i budućim pravcima djelovanja.

Prema tumačenju CIK-a, takvi skupovi nisu predstavljali nedozvoljene predizborne aktivnosti. Slično je ocijenjeno i u slučaju druženja koja je SNSD organizovao u većim banjalučkim naseljima, jer na njima, prema obrazloženju, nisu predstavljani izborni slogani i programi niti su građani direktno pozivani da glasaju za određene kandidate.

Transparency International upozorava da je izostala i reakcija na moguće zloupotrebe javnih resursa. Srđan Traljić iz ove organizacije kazao je da je evidentirano oko 1.200 potencijalno spornih slučajeva, od kojih se približno 70 posto odnosi na intenziviranje javnih radova, svečana otvaranja i polaganja kamena temeljaca u predizbornom periodu.

Prema njihovim podacima, vrijednost završenih i promovisanih radova iznosi oko 126 miliona KM, dok je približno 450 miliona KM vrijednost infrastrukturnih projekata čiji je početak obilježen kroz različite ceremonije.

Kao jedan od primjera navedena je promocija javnih davanja i radova koju je provodio SNSD u Ugljeviku, ali je prijava odbijena. U Transparency Internationalu smatraju da bi nastavak takve prakse mogao omogućiti političkim strankama da bez posljedica sebi pripisuju zasluge za projekte finansirane javnim novcem.

Traljić je ocijenio da CIK neku aktivnost uglavnom ne tretira kao kampanju ukoliko na društvenim mrežama ili javnim događajima nije izričito navedeno da je riječ o izbornoj promociji. Kao primjere naveo je predstavljanje helikoptera u Kantonu Sarajevo i političke poruke upućene tokom otvaranja ambulante u Zenici.

SNSD je kažnjen zbog izjava Milorada Dodika o izbornim tehnologijama, ali iz Transparency Internationala navode da većina drugih prijavljenih aktivnosti prolazi bez sankcija. Među njima su korištenje institucionalnih prostora, letovi helikopterom Vlade Republike Srpske i obraćanja na događajima tokom kojih se promovišu stranačke politike.

Druga najčešće evidentirana nepravilnost odnosi se na podjelu jednokratne budžetske pomoći građanima pred izbore. Transparency International je u 108 slučajeva zabilježio raspodjelu više od 45 miliona KM.

Najveći dio tog iznosa, oko 31 milion KM, odnosi se na najavljenu jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u iznosima od 80 i 120 KM. Iz Transparency Internationala tvrde da sredstva nisu bila planirana prvobitnim budžetom, nego su osigurana naknadno usvojenim rebalansom.

U ovoj organizaciji ističu da brojne njihove prijave nisu ni razmatrane na sjednicama CIK-a, jer postupci po službenoj dužnosti nisu bili pokrenuti.