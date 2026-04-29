Transparency International: BiH prijeti gubitak 373 miliona eura

Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je u Sarajevu Prvi konsultacijski forum o provedbi Reformske agende u BiH, s ciljem otvaranja dijaloga između institucija i civilnog društva o reformama i Planu rasta za zapadni Balkan.

Na forumu je upozoreno da Bosna i Hercegovina, ukoliko do kraja godine ne provede reforme preuzete kroz Reformsku agendu, rizikuje trajni gubitak 373 miliona eura namijenjenih za reforme i investicije.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Luigi Soreca istakao je da Reformska agenda nije važna samo zbog gotovo milijardu eura dostupnih sredstava, već i kao okvir za dugoročnu ekonomsku transformaciju zemlje.

Prema njegovim riječima, BiH ima kvalifikovanu radnu snagu, industrijsku tradiciju i dobar geografski položaj, ali ti potencijali nisu dovoljno iskorišteni. Kao ključne izazove naveo je reformu obrazovanja, modernizaciju industrije i veće korištenje potencijala čiste energije.

Soreca je poručio da su sredstva uslovljena provođenjem reformi, te da je izostanak djelovanja već doveo do gubitka 108 miliona eura. Dodatno je upozorio da BiH mora ratifikovati sporazum o zajmu i sporazum o finansijskom instrumentu, koji su pravni osnov za moguće isplate, uključujući 68 miliona eura predfinansiranja.

Izvršna direktorica TI BiH Ivana Korajlić navela je da BiH još nije potpisala ključne sporazume niti uspostavila potrebne institucionalne strukture, zbog čega provedba reformi praktično nije ni počela.

Ona je naglasila da problem nije samo u izgubljenom novcu, već i u poruci da među političkim liderima ne postoji stvarna posvećenost evropskim integracijama.

Forum CONFRA BiH okupio je predstavnike institucija, Evropske unije, civilnog društva, socijalnih partnera i akademske zajednice, a zamišljen je kao platforma za praćenje provedbe Reformske agende i uključivanje civilnog društva u taj proces.