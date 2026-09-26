U Tuzlanskom kantonu nema dugih lista čekanja za MR i CT preglede

Za razliku od sredina u kojima pacijenti na pojedine dijagnostičke pretrage čekaju mjesecima, u Tuzlanskom kantonu vrijeme čekanja na magnetnu rezonancu (MR) i kompjuteriziranu tomografiju (CT), uključujući finalizaciju nalaza, u prosjeku iznosi između sedam i 20 dana.

Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na oftalmološke dijagnostičke pretrage prosječno se čeka između 12 i 21 dan.

Kraći rokovi ostvareni su kroz unapređenje informacionog sistema i efikasnije upravljanje terminima i raspoloživim kapacitetima zdravstvenih ustanova. Na taj način pacijentima je omogućeno da potrebne preglede obave bez dugotrajnog čekanja.

Cijeli proces, od upućivanja i zakazivanja termina do obavljanja pregleda i dostupnosti nalaza, podržan je elektronskim putem. To omogućava transparentnije upravljanje terminima i smanjuje administrativno opterećenje i za pacijente i za zdravstvene ustanove.

Osiguranicima Tuzlanskog kantona dostupan je i Portal pacijenta, putem kojeg mogu elektronski pristupiti dijelu svojih zdravstvenih podataka. To uključuje laboratorijske i specijalističke nalaze, radiološke nalaze i snimke, zakazane termine, uputnice, određena odobrenja i druge podatke dostupne kroz informacioni sistem.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK navode da je cilj ovakvog sistema omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu uz što kraće vrijeme čekanja.

Podaci o prosječnom čekanju od nekoliko dana do najviše nekoliko sedmica pokazuju da se na području Tuzlanskog kantona dijagnostičke usluge poput MR-a, CT-a i određenih oftalmoloških pretraga trenutno realizuju bez dugih lista čekanja.