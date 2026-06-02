Pacijenti u TK mogu pratiti status CT i MR pregleda online

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona još je 2022. godine, u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja elektronskih uputnica za CT i MR dijagnostičke pretrage, kao i oftalmološke dijagnostičke preglede.

Prijedlog za obavljanje ovih dijagnostičkih procedura izdaje se elektronskim putem kroz aplikaciju IZIS-a, na obrascu „e-Uputnica“.

Proces odobravanja i upućivanja osiguranih osoba za CT, MR i oftalmološke dijagnostičke pretrage također se provodi putem IZIS-a, pri čemu se pacijenti raspoređuju u zdravstvene ustanove sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. Nakon raspoređivanja, zdravstvene ustanove određuju termine za obavljanje pretraga i o tome obavještavaju osigurane osobe.

Pacijenti kojima je indicirana neka od navedenih dijagnostičkih procedura čekaju poziv i termin iz zdravstvene ustanove u kojoj će pretraga biti obavljena.

Informacije o statusu e-uputnice, datumu odobravanja pretrage, zdravstvenoj ustanovi u koju je pacijent raspoređen, kao i eventualno zakazanom terminu, mogu se provjeriti u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja ili putem Pacijent portala „Moje zdravlje“.

Iz Zavoda navode da kontinuirano prate i analiziraju proces propisivanja i odobravanja dijagnostičkih procedura, kao i vrijeme čekanja na odobravanje i realizaciju pretraga. Na osnovu podataka iz aplikacije za odobravanje pretraga izrađen je pregled prosječnog broja dana čekanja od potvrde prijema zahtjeva do izvršenja dijagnostičkog postupka.