Do 2.000 KM za obrazovanje mladih u TK

Sufinansiranje obrazovanja mladih u TK omogućit će mladima od 18 do 35 godina da dobiju do 2.000 KM za usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina, a za ovaj program u budžetu je osigurano ukupno 189.000 KM.

Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona predstavili su mogućnosti programa tokom info dana organizovanog za sve zainteresovane za prijavu na javni poziv.

Resorni ministar Damir Gazdić kazao je da je program uveden kako bi mladima bilo omogućeno dodatno neformalno obrazovanje i stjecanje znanja koja im mogu pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada.

„Uveli smo program gdje će naši mladi imati priliku da apliciraju za neformalno obrazovanje, odnosno za stjecanje informatičkih i jezičkih kompetencija, a mi ćemo njihove škole jezika i informatike sufinansirati do maksimalnog iznosa od 2.000 KM. Pozivam sve naše mlade sa područja TK koji imaju volju i želju da se dodatno educiraju kako bi bili konkurentni na tržištu rada“, rekao je Gazdić.

Dodao je da je riječ o projektu koji predstavlja novinu te da se za sredstva mogu prijaviti mladi od 18 do 35 godina koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

Šta je potrebno za prijavu?

Osim uvjerenja o državljanstvu i kretanju, zainteresovani kandidati trebaju dostaviti i predračun sa cijenom i dužinom trajanja neformalnog obrazovanja.

Predračune izdaju organizatori obrazovanja odraslih, a programi za koje se traži sufinansiranje trebaju se odnositi na usavršavanje digitalnih ili jezičkih vještina.

Sufinansiranje obrazovanja mladih u TK predstavljeno je i članovima omladinskih organizacija, koji smatraju da ovakav vid podrške može mladima olakšati stjecanje dodatnih znanja.

Predstavnica Vijeća mladih Teočaka Ajla Đuzdanović prisustvovala je info danu kako bi informacije o programu prenijela mladima u svojoj lokalnoj zajednici.

„Smatram da je posjedovanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog“, kazala je Đuzdanović.

Na važnost kontinuiranog usavršavanja ukazao je i predsjednik Vijeća mladih Grada Tuzla Belmin Tukić.

„Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da se u dva do tri mjeseca promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalno u edukaciji i pogotovo u neformalnoj edukaciji“, rekao je Tukić.

Javni poziv sa svim uslovima i potrebnom dokumentacijom objavljen je na web stranicama Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijave su otvorene do utorka, 6. oktobra 2026. godine, saopćeno je iz Vlade TK.