MUP TK raspisao konkurs za prijem 300 policajaca

MUP TK raspisao je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje.

Konkurs je raspisala Komisija za izbor, formirana 18. septembra, na osnovu Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Zakona o unutrašnjim poslovima TK i drugih propisa koji uređuju postupak izbora i testiranja kandidata.

MUP TK traži 300 policajaca

Za čin policajca, kao prvi nivo pristupanja policijskoj službi, planiran je prijem ukupno 300 izvršilaca.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji imaju najmanje završen četvrti stepen školske spreme društvenog ili tehničkog smjera, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih konkursom.

Izbor kandidata bit će proveden prema pravilima koja uređuju postupak, način i raspored testiranja kandidata za prijem u Upravu policije MUP-a TK.

Javni konkurs predstavlja jedan od većih pojedinačnih prijema novih policijskih službenika u Upravu policije MUP-a TK.