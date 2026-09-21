Analize nakon pomora ribe u Spreči nisu utvrdile konkretan uzrok pomora ribe

Pomor ribe u Spreči, koji je krajem augusta zabilježen na području Gračanice, još nema jasno utvrđen uzrok, nakon što analize vode nisu pokazale prisustvo jedne konkretne zagađujuće materije koja bi se mogla povezati s uginućem ribe.

Agencija za vodno područje rijeke Save reagovala je nakon što je federalni vodni inspektor 31. augusta u poslijepodnevnim satima prijavio pojavu pomora ribe na području Gračanice.

U skladu s Operativnim planom mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja, već narednog dana obavljeno je uzorkovanje vode rijeke Spreče.

Uzorci su uzeti na dvije lokacije, kod Karanovačkog mosta u Gračanici, gdje je pomor ribe evidentiran, te kod mosta Porječina na području Lukavca, uzvodno od mjesta na kojem je zabilježeno uginuće ribe.

Lokacija u Porječini, na kojoj pomor nije zabilježen, korištena je kao referentna tačka za poređenje rezultata.

Analizirani brojni pokazatelji kvaliteta vode

U Laboratoriji za vode Agencije provedena su detaljna ispitivanja uzoraka.

Analize su obuhvatile screening metodom gasne hromatografije sa masenim detektorom, odnosno GC-MS, kao i fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja parametara kiseoničkog režima, organskog i nutrijentnog opterećenja, metala, mineralnih ulja, policikličkih aromatskih ugljikovodika, odnosno PAH-ova, te drugih relevantnih pokazatelja.

Proveden je i standardizirani test akutne toksičnosti na organizmu Daphnia magna.

Ipak, na osnovu svih provedenih analiza nije bilo moguće izdvojiti jednu konkretnu zagađujuću materiju kao neposredni uzrok pomora ribe u Spreči.

Iz Agencije naglašavaju da rezultate treba posmatrati kao prikaz stanja vode u trenutku uzorkovanja, posebno imajući u vidu da su uzorci uzeti dan nakon prve dojave o pomoru ribe.

Rezultati dostavljeni inspekciji

Rezultati analiza dostavljeni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Agencija za vodno područje rijeke Save najavila je nastavak aktivnosti iz svoje nadležnosti, s ciljem praćenja stanja rijeke Spreče i zaštite vodnih i akvatičnih resursa.

Federalni vodni inspektorat će, nakon zaprimanja i razmatranja rezultata analiza, nastaviti postupanje u skladu sa zakonom i poduzeti odgovarajuće mjere na osnovu utvrđenih činjenica.