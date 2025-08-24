Novi detalji o pronalasku tijela u rijeci Spreči

Nedžida Sprečaković
Pronađeno tijelo policajca Samira Mustafića
Pronađeno tijelo policajca Samira Mustafića, foto: Arhiva

Ovo su novi detalji o pronalasku tijela u rijeci Spreči u mjestu Miričina na području Gračanice. Tijelo je pronađeno u jutarnjim satima, a pretpostavlja se da pripada policajcu koji je nestao 27. marta ove godine nakon što ga je nabujala rijeka Jala odnijela prilikom obavljanja službenih zadataka.

Na mjestu događaja prisutni su pripadnici Gorske službe spašavanja Lukavac, dežurni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona, kao i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova TK. O samom pronalasku obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo, a uviđaj provodi Sektor kriminalističke policije.

Tokom sutrašnjeg dana bit će urađena obdukcija tijela, nakon čega će se i zvanično potvrditi identitet.

