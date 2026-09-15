Podrška nerazvijenim općinama TK: Vlada rasporedila 3 miliona KM

Podrška nerazvijenim općinama TK u 2026. godini iznosit će ukupno tri miliona KM, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Program finansiranja projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su raspoređena na pet općina, Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Doboj Istok, na osnovu bodovanja kandidovanih projekata.

Najviše sredstava odobreno je Općini Teočak, 784.285,71 KM, dok će Sapni pripasti 758.571,43 KM. Za Čelić je izdvojeno 608.571,43 KM, Kladanj 527.142,86 KM, a Doboj Istok 321.428,57 KM.

Podrška nerazvijenim općinama TK za puteve, obdaništa i druge projekte

U Teočaku će odobrena sredstva biti iskorištena za rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture.

Sapna će, osim sanacije lokalne putne mreže, sredstva koristiti i za izgradnju objekta Centra za socijalni rad, kao i za izgradnju infrastrukture u stambeno-poslovnoj zoni „Centar“.

Općina Čelić planira sanaciju lokalnih puteva, izgradnju zelene pijace i dječijeg obdaništa.

U Kladnju će sredstva biti usmjerena na sanaciju putne infrastrukture, izgradnju svlačionica i službenih prostorija Stadiona Kladanj, kao i regulaciju i uređenje korita rijeke Drinjače.

Doboj Istok će odobrena sredstva koristiti za rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona navode da se realizacijom ovog programa nastavlja politika ravnomjernijeg razvoja i podrške lokalnim zajednicama koje zbog nižeg stepena razvijenosti i ograničenih vlastitih kapaciteta teže mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne i razvojne projekte.