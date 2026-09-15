Ulaganja u proizvodnju hrane: Majevica planira investicije veće od 20 miliona KM

Ulaganja u proizvodnju hrane bila su u fokusu posjete federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića Srebreniku, gdje je razgovarao s poljoprivrednim proizvođačima i predstavnicima prehrambene industrije.

Tokom posjete ministar Hrnjić obišao je kompaniju „Majevica“ d.d., jednu od značajnih domaćih kompanija u prehrambenoj industriji, koja je višemilionskim ulaganjima unaprijedila svoje proizvodne kapacitete.

Kompanija proizvodi različite prehrambene proizvode, među kojima su flips, čips, kikiriki, kakao krem, čokoladirani, praškasti i zrnasti proizvodi, a dio asortimana plasira i na tržišta u regiji.

Ulaganja u proizvodnju hrane veća od 20 miliona KM

Direktor kompanije „Majevica“ d.d. Kemal Uščuplić upoznao je ministra s dosadašnjim i planiranim ulaganjima u modernizaciju i proširenje prerađivačkih kapaciteta.

Planirana vrijednost investicija veća je od 20 miliona KM, a u okviru tih ulaganja predviđena je i prerada više od šest hiljada tona krompira.

Tokom razgovora posebno je istaknut značaj povezivanja domaće poljoprivredne proizvodnje s prehrambenom industrijom, kako bi se domaćim proizvođačima osigurao plasman, a domaćim kompanijama kvalitetna sirovinska baza.

Ministar Hrnjić ocijenio je da kompanije poput Majevice pokazuju značaj snažne domaće prehrambene industrije.

„Kada imamo investicije u proizvodne kapacitete, radna mjesta, domaći proizvod i mogućnost plasmana na strana tržišta, onda govorimo o stvaranju održivog ekonomskog lanca. Posebno nam je važno da taj lanac što više povezuje domaće poljoprivredne proizvođače i domaće prerađivače, jer na taj način vrijednost ostaje u Bosni i Hercegovini“, kazao je Hrnjić.

Dodao je da je opredjeljenje resornog ministarstva jačanje domaće poljoprivrede, povećanje proizvodnje hrane i podsticanje novih investicija.

Prema njegovim riječima, podrška proizvođačima i prerađivačima nije samo podrška pojedinačnim investicijama, nego i ulaganje u prehrambenu sigurnost, razvoj ruralnih područja i ekonomsku snagu Federacije BiH.

Mladi poljoprivrednik nabavio stado od 75 ovaca

Tokom boravka u Srebreniku ministar Hrnjić posjetio je i mladog poljoprivrednog proizvođača Kemala Avdića.

Avdić je zahvaljujući mjeri podrške mladim poljoprivrednicima za 2025. godinu nabavio stado od 75 virtemberg ovaca.

Njegovo osnovno stado danas broji 82 grla, ne računajući jagnjad. Izgradio je i štalu za smještaj ovaca, a u proizvodnji učestvuju supruga, djeca i roditelji.

Avdić u narednom periodu planira dodatno proširenje proizvodnje.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva navode da ovakvi primjeri potvrđuju značaj ulaganja i u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i u razvoj domaćih prerađivačkih kapaciteta.

Ministarstvo najavljuje nastavak podrške kroz dostupne programe i razvojne politike, s ciljem povećanja proizvodnje, modernizacije poljoprivrede, jačanja prehrambene industrije i otvaranja novih radnih mjesta.

Ulaganja u proizvodnju hrane, kako je istaknuto tokom posjete Srebreniku, trebala bi dodatno povezati domaću poljoprivredu i prerađivački sektor te omogućiti da veći dio vrijednosti ostane u domaćoj privredi.