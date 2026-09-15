U Tuzli danas predstavljanje projekta „Nasilje nije rješenje“

Nasilje nije rješenje naziv je projekta čija će prezentacija biti održana danas u JU OŠ „Simin Han“ u Tuzli, s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg okruženja za djecu i mlade.

Omladinski resursni centar Tuzla prezentaciju projekta organizuje danas, 15. septembra, s početkom u 10:45 sati.

Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja, a poseban fokus stavljen je na rano prepoznavanje problema i pravovremenu reakciju, prije nego što određene situacije prerastu u ozbiljnije oblike nasilja.

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Nasilje nije rješenje kroz edukaciju učenika i mladih

Tokom devet mjeseci provođenja projekta na području Tuzle planirane su edukativne aktivnosti u školama, javni događaji i forumi građana, uz medijsku kampanju i saradnju s predstavnicima nadležnih institucija.

Jedna od značajnijih aktivnosti bit će izrada priručnika prilagođenog djeci i mladima. Priručnik bi trebao ponuditi jasne i praktične korake koji mogu pomoći u prepoznavanju i reagovanju u situacijama koje prethode nasilju.

Projekat „Nasilje nije rješenje“ provodi se uz podršku Vlade Švicarske kroz aktivnosti PRAGG projekta.

Tokom današnje prezentacije bit će predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta, a planiran je i razgovor s učenicima i predstavnicima škole o prevenciji vršnjačkog nasilja i značaju stvaranja sigurnijeg školskog okruženja.

Iz Omladinskog resursnog centra Tuzla ističu da je cilj inicijative ukazati na važnost pravovremenog prepoznavanja problema i reagovanja prije nego što nasilje eskalira.