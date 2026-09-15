Održavanje magistralnih cesta: Tender od 190 miliona KM obuhvata i Tuzlu

Održavanje magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine predmet je novog tendera JP Ceste FBiH vrijednog 190,39 miliona KM bez PDV-a, kojim je obuhvaćeno gotovo 2.450 kilometara cestovne mreže, uključujući i magistralne pravce na području Tuzlanskog kantona i Tuzle.

Javna nabavka odnosi se na redovno i zimsko održavanje ukupno 2.448,706 kilometara magistralnih cesta. Posao je podijeljen na 14 lotova, a s odabranim izvođačima planirano je zaključivanje okvirnih sporazuma na period od četiri godine.

Nakon toga će se zaključivati pojedinačni godišnji ugovori, zavisno od potreba i planiranih radova.

Ukoliko bi poslovi tokom trajanja okvirnih sporazuma bili realizovani do pune procijenjene vrijednosti, njihov ukupni iznos sa PDV-om mogao bi dostići približno 222,76 miliona KM.

Tender je objavljen 11. septembra 2026. godine.

Održavanje magistralnih cesta obuhvata i Tuzlu

Za građane Tuzle posebno je značajno da se među cestama koje su dio sistema redovnog održavanja JP Ceste FBiH nalaze i magistralni pravci koji prolaze kroz Tuzlanski kanton i sam grad Tuzlu.

LOT 3 odnosi se na Tuzlanski kanton, a obuhvata magistralne ceste M-1.8, M-1.9, M-4, M-14.1, M-17.1, M-18 i M-19.2.

Među njima je i magistralna cesta M-4 na pravcu Donja Orahovica, Šićki Brod, Tuzla, Simin Han, Kalesija i Memići. To znači da se novi četverogodišnji postupak nabavke za održavanje magistralnih cesta odnosi i na cestovnu infrastrukturu kojom svakodnevno saobraćaju vozači na području Tuzle.

Prema podacima JP Ceste FBiH, u aktuelnim ugovorima za period od 1. jula 2026. do 30. juna 2027. godine LOT 3 obuhvata 292,684 kilometra magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Novi tender, međutim, ne znači da će na svim tim kilometrima biti izvedeni isti radovi niti da je unaprijed određen iznos koji će biti utrošen na svakoj pojedinačnoj dionici. Konkretni poslovi i količine radova utvrđivat će se kroz godišnje ugovore i prema stvarnim potrebama na terenu.

Novi tender gotovo 40 miliona KM vrijedniji

Vrijednost nove javne nabavke znatno je veća u odnosu na prethodni četverogodišnji ciklus održavanja magistralnih cesta.

Prethodni postupak bio je procijenjen na oko 151,07 miliona KM bez PDV-a, dok vrijednost novog tendera iznosi 190,39 miliona KM.

Razlika je približno 39,3 miliona KM, odnosno oko 26 posto.

Pri poređenju ovih iznosa treba uzeti u obzir da postojeći okvirni sporazumi za svih 14 područja nisu počeli niti završavaju u isto vrijeme.

Najveći lot vrijedan 28,44 miliona KM

Najveća pojedinačna vrijednost predviđena je za LOT 11, koji je procijenjen na 28,44 miliona KM bez PDV-a.

Slijede LOT 3, koji obuhvata Tuzlanski kanton, s procijenjenom vrijednošću od 23,45 miliona KM, te LOT 12 vrijedan 21,47 miliona KM.

Za LOT 1 i LOT 8 predviđeno je po 14,70 miliona KM, LOT 4 procijenjen je na 14,19 miliona KM, LOT 10 na 13,54 miliona KM, a LOT 2 na 13,26 miliona KM.

Vrijednost LOT-a 5 iznosi 11,45 miliona KM, LOT-a 7 oko 8,75 miliona KM, LOT-a 13 približno 8,03 miliona KM, LOT-a 6 oko 7,73 miliona KM, a LOT-a 9 približno 5,64 miliona KM.

Najmanju procijenjenu vrijednost ima LOT 14, za koji je predviđeno oko 5,03 miliona KM.

Samo za prvu godinu održavanja svih 14 područja, zajedno s nabavkom soli za posipanje cesta, procijenjena je vrijednost od približno 47,6 miliona KM bez PDV-a.

Od udarnih rupa do čišćenja snijega

Posao ne podrazumijeva samo popravke kolovoza. Izvođači će biti zaduženi za redovno i zimsko održavanje magistralnih cesta, pregled cesta i cestovnih objekata, čišćenje kolovoza i sistema odvodnje, košnju trave i uklanjanje granja.

Obuhvaćeno je i obnavljanje oznaka na kolovozu, popravka i zamjena saobraćajne signalizacije i cestovne opreme, kao i održavanje zaštitnih ograda, bankina, jaraka i drenažnih sistema.

Predviđene su sanacije pokosa, potpornih zidova i ivičnjaka, kao i popravke udarnih rupa, pukotina i drugih oštećenja kolovoza.

Izvođači će biti obavezni obavljati i hitne intervencije kada su one potrebne kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja.

Zimsko održavanje uključuje pripravnost, sprečavanje poledice i stvaranja snježnih nanosa, čišćenje snijega i održavanje prohodnosti magistralnih cesta.

Procijenjenih 190 miliona KM ne mora biti u cijelosti potrošeno

Iako će okvirni sporazumi biti zaključeni na četiri godine, konkretni radovi ugovarat će se pojedinačnim godišnjim ugovorima.

Zbog prirode poslova održavanja nije moguće unaprijed precizno utvrditi količinu svih radova koji će biti potrebni. Količine navedene u tenderskoj dokumentaciji zato su okvirne, dok će izvođačima biti plaćeni stvarno izvedeni radovi.

Ukupna plaćanja neće moći premašiti vrijednost zaključenog okvirnog sporazuma.

To znači da 190,39 miliona KM predstavlja najveću procijenjenu vrijednost javne nabavke, a ne iznos koji će nužno biti potrošen tokom četiri godine.

Izbor izvođača u dvije faze

Nabavka se provodi kroz ograničeni postupak u dvije faze.

Zainteresovane kompanije u prvoj fazi neće dostavljati cijene, nego zahtjeve za učešće kojima trebaju dokazati da ispunjavaju propisane profesionalne, ekonomske, finansijske i tehničke uslove.

Samo ponuđači koji uspješno prođu postupak pretkvalifikacije bit će pozvani na dostavljanje finansijskih ponuda.

Nakon ocjenjivanja prihvatljivih ponuda predviđena je i elektronska aukcija, dok će osnovni kriterij za izbor izvođača biti najniža ponuđena cijena.