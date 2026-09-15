Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Prvo rješenje moguće u naredna dva dana

Povrat PDV-a na prvu nekretninu uskoro bi mogao početi i u praksi, nakon što su stvoreni svi tehnički preduslovi za provođenje potrebnih provjera, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Preostale tri institucije, s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile su potrebne uslove i omogućile Upravi pristup svojim informacionim sistemima.

Riječ je o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, s kojima je UIO u prethodnom periodu radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu nakon završnog testiranja sistema

Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da je na ovaj način kompletirana infrastruktura potrebna za provođenje provjera na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

To znači da su stvoreni tehnički preduslovi za donošenje rješenja građanima koji ostvaruju pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu.

UIO očekuje da će završno testiranje sistema biti uspješno završeno u naredna 24 sata. Tokom testiranja trebali bi biti otklonjeni eventualni tehnički nedostaci.

Ukoliko sve protekne prema planu, prvo rješenje o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine moglo bi biti izdato u naredna dva dana.

Iz Uprave ističu da je posebno značajno što su i posljednje tri institucije osigurale tehnički pristup svojim sistemima, jer je time omogućeno provođenje svih potrebnih provjera na području cijele Bosne i Hercegovine.