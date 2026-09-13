Prva rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu mogla bi biti donesena 16. septembra

Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti prve odgovore. Uprava za indirektno oporezivanje BiH najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra, ukoliko se do tada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka s pojedinim institucijama.

UIO je do sada zaprimila ukupno 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a. Najviše ih je stiglo u Regionalni centar Tuzla, ukupno 580. U Sarajevu su zaprimljena 321 zahtjeva, Banjoj Luci 228, a Mostaru 105.

Iako se zahtjevi mogu podnositi od 8. jula, do sada nije doneseno nijedno rješenje. Problem predstavlja tehnička povezanost UIO s tri institucije – Poreznom upravom FBiH, Federalnim ministarstvom pravde i nadležnim organima Brčko distrikta.

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija ranije je naveo da postoji obećanje da će potrebni tehnički problemi biti riješeni do 14. septembra. Ako se to dogodi, UIO bi već 16. septembra mogla početi izdavati prva rješenja.

To ipak ne znači da će svi podnosioci zahtjeva istog dana dobiti novac. Svaki zahtjev mora proći potrebne provjere, uključujući provjeru da li kupac zaista ispunjava uslove za povrat i da li je riječ o njegovoj prvoj nekretnini.

Iz UIO su ranije upozorili i da je dio pristiglih zahtjeva nekompletan, dok su u pojedinim slučajevima provjerama pronađeni podaci koji nisu odgovarali izjavama podnosilaca.

Za više od 1.200 građana naredni dani mogli bi tako biti važni za konačan početak realizacije povrata PDV-a na prvu nekretninu.