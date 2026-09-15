Međunarodni dan demokratije obilježava se danas širom svijeta

Međunarodni dan demokratije obilježava se danas, 15. septembra, s ciljem podsjećanja na značaj demokratskih vrijednosti, učešća građana u donošenju odluka, poštivanja ljudskih prava i vladavine prava.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 15. septembar Međunarodnim danom demokratije 2007. godine, pozivajući države članice, međunarodne i regionalne organizacije, kao i civilno društvo, da ovaj datum obilježavaju aktivnostima kojima se promovišu i jačaju demokratski principi.

Demokratija se temelji na pravu građana da slobodno učestvuju u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu svoje zemlje, kao i da kroz izbore i druge oblike javnog djelovanja utiču na odluke koje se tiču njihove svakodnevice.

Međunarodni dan demokratije podsjeća na važnost učešća građana

Obilježavanje ovog dana posebno ukazuje na važnost slobodnih i poštenih izbora, slobode izražavanja, nezavisnosti institucija, odgovornosti vlasti i ravnopravnog pristupa javnim procesima.

Demokratsko društvo ne podrazumijeva samo održavanje izbora, nego i kontinuirano učešće građana, zaštitu manjinskih prava, slobodu medija, javni dijalog i mogućnost da se odluke vlasti preispituju i kritikuju.

Upravo zbog toga Međunarodni dan demokratije predstavlja priliku da se govori i o izazovima s kojima se demokratska društva suočavaju, od političke polarizacije i nepovjerenja u institucije, do pritisaka na medije i smanjenog interesa građana za aktivno učešće u društvenim procesima.

Demokratija je proces koji zahtijeva stalnu odgovornost

Ujedinjene nacije demokratiju posmatraju kao univerzalnu vrijednost zasnovanu na slobodnoj volji građana da odlučuju o političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom uređenju zajednice u kojoj žive.

Zbog toga se Međunarodni dan demokratije ne odnosi samo na institucije i političke procese, nego i na odgovornost svakog društva da osigura prostor za slobodno mišljenje, dijalog, informisanje i ravnopravno učešće građana.

Poseban značaj u demokratskom društvu imaju nezavisni mediji, obrazovanje građana, transparentnost javnih institucija i mogućnost da se različita mišljenja izraze bez straha i pritisaka.

Obilježavanje 15. septembra zato je i podsjetnik da demokratija nije jednom uspostavljeno stanje, nego proces koji zahtijeva stalno unapređenje, odgovornost institucija i aktivno učešće građana.